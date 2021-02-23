Как США собираются наказывать РФ

Джозеф Байден планирует наказать Россию за кибератаки / Reuters

США в ближайшее время дадут ответ на масштабный взлом, устроенный федеральным ведомствам в декабре 2020 года, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее американский президент Джо Байден неоднократно заявлял, что за кибератаками стоит Россия (вне зависимости от того, имела ли Россия вообще отношение к этой атаке - здесь важно то, что Штаты считают именно так).

Нужно понимать, что интернет, который Россия не контролирует, является одной из огромного числа её точек уязвимости. США могут попросту отключить или создать любого рода сложности для отдельных компаний или для всего российского сегмента интернета. Ответ, о котором говорит советник Байдена, скорее всего, будет иметь демонстрационный характер, но достаточный, чтобы продемонстрировать полную зависимость России от внешних угроз современного цифрового мира.

Кстати, российское руководство оценивает подобного рода угрозы как возможные - отсюда и заявления, сделанные несколько раз не так давно о готовности к автономной работе российского интернета и российских ресурсов, являющихся системообразующими. Правда, заявления - это только слова, насколько вообще Россия способна к такому автономному плаванию, вопрос пока без ответа. Если учесть уровень дикой деградации, в которую вогнал Путин с дружками-"бенефициарами" страну, то сомнения в этих заявлениях, конечно, наличествуют.

Наверное, не стоит даже оценивать шансы России в такой войне - их попросту нет. На самом деле всё зависит лишь от того, какой степени жесткости действия предпримет администрация Байдена. Интерес вызывают последствия. Как экономические, так и политические.

Читайте такжеСеверный поток-2 будет достроен, но на условиях СШАВ 2000 году, когда сгорела Останкинская телебашня, три дня без привычной наркотизации ящика оказались очень похожими на сюжет "Обитаемого острова", когда Мак вывез Гая из зоны действия излучателей. Депрессия и полное отсутствие воли к жизни у Гая - что получил Мак в ходе этого неожиданного эксперимента. Ровно ту же ситуацию можно получить и в случае обрыва или существенного сокращения привычного образа жизни в крупных и средних городах, где цифровые возможности стали привычной и почти незаметной частью образа жизни. Это и платежи (включая банкоматы, в которых в таком случае невозможно будет получить наличность), это дезорганизация обычной экономической жизни (от самой низовой до глобальной), ну, и информационная ломка, конечно. Причем даже неясно, что хуже.

Карантинный террор и без того запустил целую эпидемию психических заболеваний и отклонений. Как в России, так и по всему миру. Если к ней добавится интернетная ломка - эффект может оказаться весьма впечатляющим.

Вряд ли Штаты обрушат российский интернет наглухо и полностью. Такие эксперименты в таком масштабе еще не проводились. Риски и последствия никому не известны. А потому, скорее всего, удары по Рунету будут относительно щадящими, хотя наверняка очень болезненными. Другое дело, что кремлевские - ребята в полном неадеквате. Показательный удар они могут воспринять за слабость и решить, что Штаты блефуют, "нет у вас методов против Кости Сапрыкина". Если понимать всю степень идиотизма высшего российского руководства и его критически низкий интеллектуальный уровень, то подобного рода восприятие очень даже возможно. А значит - они просто не воспримут реальность угроз и примут демонстрацию за реальную попытку наказания. И через некоторое время Байдену придется повторять, но в более жестком сценарии. С существенно более высокими рисками.