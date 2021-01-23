Власть убивает экономику Украины – в 2021-м нас ждут огромные проблемы

Идиотская политика власти в отношении ФОПов привела к убийству малого и среднего бизнеса в Украине / УНИАН

Подводя итоги работы украинской власти в экономической сфере в 2020 году, сложно выделить хоть какой-нибудь позитив и найти что-то, что можно было бы отнести к успехам.

Зато совершенно очевидным является падение экономики. Конечно, огромную роль сыграл неожиданный фактор коронавируса, то есть не во всех бедах власть виновата. Однако и падение украинской экономики началось не во время пандемии, а еще в четвертом квартале 2019-го. Тогда Кабинет министров, который был назначен уже Зеленским, провалил работу в экономике и финансовой сфере, прежде всего, проводя политику немотивированной ревальвации гривны. Это обрушило и экспорт, и доходы.

К тому же, экономической стратегии у нынешней власти, как не было, так и не появилось в 2020-ом. Нынешнее руководство проводит абсолютно неадекватную экономическую политику: нам рассказывают о том, что строительство дорог и инвестиции в инфраструктуру – это огромный плюс, и это якобы очень поддерживает экономику. Но это – откровенное вранье, ведь примерно половина того, что тратится на дороги, идет на импорт. Техника, использующаяся при строительстве дорог – импортная, битум – импортный, даже рабочая сила, которую задействуют турки и китайцы – импортная. Мы в данном случае поддерживаем Турцию, Беларусь и Россию, потому что, например, битум, который привозится из Беларуси, делается из российской нефти.

Читайте такжеПогружение в пучину: что ждет гривну в 2021-омПотому можно смело говорить о том, что экономической политики в этом году попросту не было. Среди прочего, у нас не проводилась политика протекционизма и локализации производств, которая сейчас наблюдается во всем мире. Надеюсь, хотя бы закон о локализации производств, который сейчас рассматривается в парламенте, будет все-таки принят.

Премьер Шмыгаль – это вообще разочарование года: поначалу казалось, что он более вменяемый, однако и по введению локдауна, и по "помощи" бизнесу видно, что ничего толкового при нем не делается.

Более того, абсолютно идиотская ситуация создана властью с фискализацией ФОПов. Это де-факто привело к убийству малого и среднего бизнеса в Украине и лоббированию интересов крупных торговых сетей. В общем, вышло как обычно: было много красивых обещаний, но в реальности старая коррупционная система прекрасно работает, а новые лица отлично в нее встроились. Результат их работы – налицо.

В итоге, в 2021 году и в дальнейшем мы столкнемся с огромными проблемами: с безработицей, бунтами (тех же ФОПов), обрушением экономики, к которому приведет локдаун, который нам вскоре грозит.

Власть и дальше не собирается решать экономические проблемы – это видно по бюджету на 2021 год: увеличены затраты на Офис президента, ГБР, силовые структуры, снова увеличен бюджет на дороги, но при этом сокращены затраты на медиков, что абсолютно неадекватно в нынешней ситуации, когда Covid-19 никуда не делся. Нет поддержки системы экспорта, нет поддержки экономической активности – все шевелятся и выживают за свой счет в то время, как власть "строит дороги".

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда