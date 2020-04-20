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Россия ударными темпами рвется в коронавирусные лидеры

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

20 апреля 2020, 10:24

Кому россияне должны быть благодарны за быстрое распространение COVID-19.

Политолог высмеял заявление о властях Украины, которое Владимир Путин сделал на форуме
Путин стал главным распространителем коронавируса в РФ / Reuters

Россия вышла на второе после США место по абсолютному (больше 6000 за сутки) росту числа зараженных коронавирусом. Однако в процентном отношении - РФ первая. За день число заболевших увеличилось более чем на 14%, в США - менее 4%. В последнюю неделю каждый новый день приносил рекордное количество зафиксированных заражений.

Что это, если не взрывной рост, которого, по словам российских властей, якобы удалось избежать? К несчастью, и число смертей, как показывает мировая практика, недели через две подтянется к быстро растущему количеству заболевших.

Российские власти ввели строгие карантинные меры. Однако, как известно, в России строгость законов компенсируется необязательностью (для некоторых) их исполнения. Если вы простой гражданин без погон, поповской рясы, чиновничьей ксивы, олигархической охраны вас за милую душу задержат и отмудохают при прогулке в парке или походе в не самый близкий к дому магазин.

Но, если вы чиновник, священник, генерал или олигарх, вам позволено не только самому нарушать карантинные меры, но и сгонять людей в эпидемически опасные толпы. Последнее время этим занималась московская мэрия, командование армией, РПЦ и олигархи. Именно им россияне должны быть "благодарны" за болезни и преждевременную смерть близких.

Как же выглядит топ-5 распространителей эпидемии?

Читайте такжеКитайская ложь о коронавирусе вылазит наружуНа пятом месте – министерство обороны. Вплоть до недавней официальной отмены парада победы, солдат и курсантов сгоняли на его репетиции. 6 апреля в Алабине прошла совместная тренировка пеших парадных расчетов, бронетехники и авиации. В результате в армии начались заражения, в Нахимовском училище, например, заболело несколько десятков юных курсантов.

На четвертом месте - РПЦ. Неделю назад она широко отметила вербное воскресение. В церквях и около, заражая друг друга, толпились люди. Только в Москве несколько дней назад было 24 больных коронавирусом священников и это число быстро растет. О том, сколько они заразили прихожан, можно только догадываться.

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На третьем месте – олигархи (Дерипаска, Михельсон, Аликперов и т.д.). Работников принадлежащих им предприятий сгоняли в огромные толпы у проходных и на производстве. В результате произошли массовые заражения.

Власти за такие проделки для вида штрафуют олигархические корпорации, но на копеечные для них суммы. Главное - заводы работают, денежка олигархам капает, несмотря на любые эпидемии. 

На втором месте - Собянин и московская мэрия. Нелепая афера с выдачей и проверкой одноразовых пропусков создала в минувший понедельник огромные очереди на входе в метро и пробки на дорогах. Последствия этого рукотворного бардака только начали проявляться и могут быть очень печальными.

Ну и на первом месте главный виновник всего вышеперечисленного - высшее руководство страны во главе с Путиным. Именно оно, надеясь провести шулерскую аферу с голосованием по поправкам в Конституцию и парад победы, до последнего скрывало истинное положение дел и откладывало необходимые меры. Теперь проснулись, но поздно уже пить боржоми.

Игорь Эйдман коронавирус новости России
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