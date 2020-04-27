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Почему Путин на самом деле сбежал в кусты

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

27 апреля 2020, 08:43

В прошлые кризисы президент РФ также делал ноги и выползал, когда ситуация прояснялась.

Владимир Путин в защитном костюме
Владимир Путин в защитном костюме / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Песков сообщил, что на следующей неделе из своего схрона выйдет Владимир Путин и сообщит россиянам, что будет дальше с "самоизоляцией". По всей видимости, ее снова продлят на дней десять, а то и пару недель.

Кстати, о схроне. Те несколько фотографий, которые были даны в официальных сообщениях, уже неоднократно рассмотрели и оценили как что-то крайне временное, на скорую руку с примотанными скотчем проводами и даже колесиками кресла Путина.

Видимо, бежать пришлось не в одну из многочисленных резиденций, а куда-то совсем в тайгу или тундру. Что, конечно, вынуждает задаться вопросом о последовательности произошедшего - возможно, Путин вначале бежал, а уже потом на скорую руку пришлось на коленке сочинять историю про коронавирус и самоизоляцию.

Это не вопрос праздного любопытства. Подозревать Путина в героизме и храбрости - это сильно ему льстить. И в прошлые кризисы он стремительно сбегал куда-то в кусты, откуда выползал, когда ситуация прояснялась. Но в этот раз все гипертрофировано - категорическое нежелание брать ответственность на себя, причем в ситуации, когда "хочу-не хочу" не работает. Обязан. Читайте такжеПутин строит цифровой концлагерь, который его и похоронит

Побег в неизвестное место, которое вообще ранее не готовилось для приема высоких гостей, а потому точно незасвеченное. Крайняя убогость не только обстановки (это в стиле вечерних пометных передач можно объяснить спартанским стилем жизни российского президента и его презрением к роскоши и прочим атрибутам богатой жизни. Ну там скромность, беззаветная преданность Родине, а потому на всякие удобства наплевать), но и не только убогость.

На командный центр это тоже мало похоже. Любой ситуационный центр уровня региона оборудован на порядок серьезнее, а тут - неусыпный контроль за страной.

В общем, что-то не вяжется. И похоже, что последовательность была именно такой - вначале президент запетлял как заяц и сделал ноги, а потом, чтобы прикрыть бегство, постановил бороться с инфекцией. И на всякий случай сгонял в Коммунарку, поручкался с инфицированным (якобы) главврачом, чтобы иметь резервный вариант с болезнью. Читайте такжеРоссийский Титаник приплыл

И если последовательность такова, то самоизоляция с бедламом в стране и коронавирус друг к другу не имеют ни малейшего отношения. Наверху какие-то свои разбирательства, а потому население выключили из ситуации, закрыв по домам. И пока российские бандформирования во власти не урегулируют мелкие разногласия, Россия будет сидеть на карантине. Чтобы не путалась под ногами.

Эль Мюрид Владимир Путин карантин коронавирус в России
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