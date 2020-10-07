Медведчук снова безнаказанно унижает Украину

Кум Путина курирует информационную войну против Украины.
Главного спонсора пророссийской партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Виктора Медведчука снова перед выборами пиарит вся информационная машина Кремля.
Кум Путина изображает собой "конструктивные силы" в Верховной Раде, которые хотят мира с РФ. В срыве Минских соглашений Медведчук обвиняет... свою собственную страну, налогоплательщики которой платят ему зарплату!
"Сегодня в тупике находится формат Минских переговоров трехсторонней контактной группы, в тупике он находится по вине украинской делегации, которая поставила ряд вопросов для того, чтобы они были разрешены, но практически у них нет сегодня выхода для реализации", - сказал Медведчук в Москве на встрече с Путиным.
При этом он подчеркнул, что усугубило ситуацию то, что Верховная Рада Украины 15 июля текущего года приняла постановление, которым в одном из пунктов, пункте 4, фактически перечеркнула нормы, которые предусмотрены Минскими соглашениями и которые были утверждены резолюцией Совета безопасности ООН.
"И именно из-за этого положения переговоры в Трехсторонней контактной группе зашли в полный тупик", - заявил Медведчук.
Читайте такжеЗачем Зеленский пошел войной на Медведчука и его медиа-империю"Мы очень рады тому, что в Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию", - похвалил Путин своего наемника.
Россия передала открыто в пользование Медведчука месторождение нефти и газа, нефтеперерабатывающий завод, льготные условия поставок в Украину, чтобы у него были деньги для покупки телеканалов в Украине и ведения информационной войны против страны, где он является народным депутатом!
Ну где это видано? Он сам обвиняет Украину в подрыве мирных переговоров, полностью находится под контролем спецслужб РФ. И телеканалы Медведчука, те, которые он купил при Порошенко и новые, которые купил при Зеленском, радостно транслируют украинским зрителям рожу Путина.
Помнится, больше года назад, 1 сентября 2019-го, президент Зеленский дал вот такое громкое обещание: "Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия, или там временное объединение и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".
К сожалению, это обещание оказалось пшиком, и предатель продолжает действовать против нашей страны на стороне врага. Результаты расхлебывайте на выборах.