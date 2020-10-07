Медведчук снова безнаказанно унижает Украину

Медведчук встретился с Путиным / kremlin.ru

Главного спонсора пророссийской партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Виктора Медведчука снова перед выборами пиарит вся информационная машина Кремля.

Кум Путина изображает собой "конструктивные силы" в Верховной Раде, которые хотят мира с РФ. В срыве Минских соглашений Медведчук обвиняет... свою собственную страну, налогоплательщики которой платят ему зарплату!

"Сегодня в тупике находится формат Минских переговоров трехсторонней контактной группы, в тупике он находится по вине украинской делегации, которая поставила ряд вопросов для того, чтобы они были разрешены, но практически у них нет сегодня выхода для реализации", - сказал Медведчук в Москве на встрече с Путиным.

При этом он подчеркнул, что усугубило ситуацию то, что Верховная Рада Украины 15 июля текущего года приняла постановление, которым в одном из пунктов, пункте 4, фактически перечеркнула нормы, которые предусмотрены Минскими соглашениями и которые были утверждены резолюцией Совета безопасности ООН.

"И именно из-за этого положения переговоры в Трехсторонней контактной группе зашли в полный тупик", - заявил Медведчук.

Читайте такжеЗачем Зеленский пошел войной на Медведчука и его медиа-империю"Мы очень рады тому, что в Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию", - похвалил Путин своего наемника.

Россия передала открыто в пользование Медведчука месторождение нефти и газа, нефтеперерабатывающий завод, льготные условия поставок в Украину, чтобы у него были деньги для покупки телеканалов в Украине и ведения информационной войны против страны, где он является народным депутатом!

Ну где это видано? Он сам обвиняет Украину в подрыве мирных переговоров, полностью находится под контролем спецслужб РФ. И телеканалы Медведчука, те, которые он купил при Порошенко и новые, которые купил при Зеленском, радостно транслируют украинским зрителям рожу Путина.

Помнится, больше года назад, 1 сентября 2019-го, президент Зеленский дал вот такое громкое обещание: "Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия, или там временное объединение и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".

К сожалению, это обещание оказалось пшиком, и предатель продолжает действовать против нашей страны на стороне врага. Результаты расхлебывайте на выборах.