На кону $9 триллионов: как США будут выбивать из Китая "коронавирусную" компенсацию

Дональд Трамп хочет взыскать с Китая 9 триллионов долларов/ GettyImages

Госсекретарь Помпео озвучил сумму компенсации, которую США намерены потребовать с Китая за пандемию. Это 9 триллионов долларов. Заявление Помпео сделано в ответ на предложение Китая выделить 2 миллиарда долларов в виде жеста доброй воли в качестве возмещения ущерба.

Заявление Помпео - развитие решения о создании международной коалиции, которая будет расследовать причины пандемии, назначать виновного за нее и добиваться компенсаций. Жернова мелят медленно, но неотвратимо. Правда, медленно - это не про нынешнюю историю, так как тянуть время никто не будет. Тем более, что у Трампа начинается предвыборная кампания, и ему нужно взбодрить электорат, указав на того, кто виноват в произошедшем. Самый лучший способ поднять рейтинг - сплотить нацию перед лицом врага.

Нужно отметить, что электоральная база у Трампа в этом начинании уже весьма солидная - более половины американцев считает Китай виновным в эпидемии, и это еще до начала массовой медийной кампании по обвинению. Нет сомнений, что когда Трамп в ежедневном режиме будет клеймить китайское руководство и уверять своих избирателей, что только он сможет заставить Китай заплатить за все, эта база ощутимо вырастет. Внутренние разногласия могут быть если не забыты, то отложены на потом. Самое вдохновляющее мероприятие - это собраться гуртом и пойти кого-нибудь грабить.

Читайте такжеКаждая империя уничтожала себя сама, настал черед СШАПервый удар - саму эпидемию - Трамп и стоящие за ним группы влияния - безусловно, пропустили. Удар болезненный и тяжелый. Но не смертельный. Теперь очередь за ними, и предъявление ультиматума Китаю - это ответ тем силам, которые попытались использовать пандемию (хотя откровенно говоря, до сих пор неясно, можно ли ее вообще называть пандемией с учетом того, что ни в одной стране мира она не вышла за рамки обычных сезонных эпидемий. Разговоры о том, что вирус обладает какими-то особенностями, возможен. Может быть, и правда, в нынешнем вирусе есть какие-то эксклюзивные моменты - но это глубоко специальный и точно дискуссионный вопрос. А вот разрушенная мировая экономика - это очень даже наглядно.)

Так или иначе, но озвученная сумма в 9 триллионов - это, что называется, предварительный заход. В случае, если Китай откажется или проигнорирует требование (а выполнить его нет ни малейшей возможности без утраты самого понятия, как Китай), то далее последует операция по принуждению. Будет ли она носить характер торговой, экономической, финансовой холодной войны, будет ли это какая-нибудь модификация "теплой" войны с блокадой Китая либо это будет вообще горячий конфликт (что, прямо скажем, не слишком вероятно, но в таких ситуациях зарекаться нет ни малейшего смысла).

Читайте такжеВ противостоянии с США Китай обречен на разгромВот для этой операции и нужна международная коалиция, тем более, что уже понятно, что ей светит в конце - приличный куш. Конечно, в случае победы. Но на данном этапе мотивация всех, кто собирается в этот набег, вполне прозрачна - любая война всегда становится прелюдией к перераспределению собственности. И если перераспределяешь не ты, то перераспределят тебя. В стороне отсидеться не удастся. Поэтому формируется список тех, кто полагает, что именно они будут делить добычу. Тем более, что она уже озвучена.