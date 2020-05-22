УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

На кону $9 триллионов: как США будут выбивать из Китая "коронавирусную" компенсацию

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

22 мая 2020, 11:33публикуется на языке оригинала

Трамп готовит операцию по принуждению для КНР.

Дональд Трамп
Дональд Трамп хочет взыскать с Китая 9 триллионов долларов/ GettyImages

Госсекретарь Помпео озвучил сумму компенсации, которую США намерены потребовать с Китая за пандемию. Это 9 триллионов долларов. Заявление Помпео сделано в ответ на предложение Китая выделить 2 миллиарда долларов в виде жеста доброй воли в качестве возмещения ущерба.

Заявление Помпео - развитие решения о создании международной коалиции, которая будет расследовать причины пандемии, назначать виновного за нее и добиваться компенсаций. Жернова мелят медленно, но неотвратимо. Правда, медленно - это не про нынешнюю историю, так как тянуть время никто не будет. Тем более, что у Трампа начинается предвыборная кампания, и ему нужно взбодрить электорат, указав на того, кто виноват в произошедшем. Самый лучший способ поднять рейтинг - сплотить нацию перед лицом врага.

Нужно отметить, что электоральная база у Трампа в этом начинании уже весьма солидная - более половины американцев считает Китай виновным в эпидемии, и это еще до начала массовой медийной кампании по обвинению. Нет сомнений, что когда Трамп в ежедневном режиме будет клеймить китайское руководство и уверять своих избирателей, что только он сможет заставить Китай заплатить за все, эта база ощутимо вырастет. Внутренние разногласия могут быть если не забыты, то отложены на потом. Самое вдохновляющее мероприятие - это собраться гуртом и пойти кого-нибудь грабить.

Читайте такжеКаждая империя уничтожала себя сама, настал черед СШАПервый удар - саму эпидемию - Трамп и стоящие за ним группы влияния - безусловно, пропустили. Удар болезненный и тяжелый. Но не смертельный. Теперь очередь за ними, и предъявление ультиматума Китаю - это ответ тем силам, которые попытались использовать пандемию (хотя откровенно говоря, до сих пор неясно, можно ли ее вообще называть пандемией с учетом того, что ни в одной стране мира она не вышла за рамки обычных сезонных эпидемий. Разговоры о том, что вирус обладает какими-то особенностями, возможен. Может быть, и правда, в нынешнем вирусе есть какие-то эксклюзивные моменты - но это глубоко специальный и точно дискуссионный вопрос. А вот разрушенная мировая экономика - это очень даже наглядно.)

Так или иначе, но озвученная сумма в 9 триллионов - это, что называется, предварительный заход. В случае, если Китай откажется или проигнорирует требование (а выполнить его нет ни малейшей возможности без утраты самого понятия, как Китай), то далее последует операция по принуждению. Будет ли она носить характер торговой, экономической, финансовой холодной войны, будет ли это какая-нибудь модификация "теплой" войны с блокадой Китая либо это будет вообще горячий конфликт (что, прямо скажем, не слишком вероятно, но в таких ситуациях зарекаться нет ни малейшего смысла).

Читайте такжеВ противостоянии с США Китай обречен на разгромВот для этой операции и нужна международная коалиция, тем более, что уже понятно, что ей светит в конце - приличный куш. Конечно, в случае победы. Но на данном этапе мотивация всех, кто собирается в этот набег, вполне прозрачна - любая война всегда становится прелюдией к перераспределению собственности. И если перераспределяешь не ты, то перераспределят тебя. В стороне отсидеться не удастся. Поэтому формируется список тех, кто полагает, что именно они будут делить добычу. Тем более, что она уже озвучена.

Эль Мюрид коронавирус Китай новости США Дональд Трамп
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:15
Вымогательство и наезд нацгвардейцев: что известно о массовой бойне на Житомирщине
12:04
Ученые США запатентовали первый в мире генетический тест на коронавирус
11:57
Что почитать на карантине - 5 любимых книг Аллы Костромичевой
11:57
"Просто нет слов": в Черноморске школьницы поиздевались над больной сверстницей – видео Видео
11:48
Специалисты рассказали о новых атаках на разработчиков онлайн-игр
11:42
Украину накроет холод с севера: синоптик дал неожиданный прогноз до конца мая Видео
11:33
На кону $9 триллионов: как США будут выбивать из Китая "коронавирусную" компенсацию мнение
11:30
В Польше при странных обстоятельствах погиб украинец
11:22
Трейлер фильма Довод появился онлайн в игре Fortnite Видео
11:11
Умер депутат шести созывов Рады Анатолий Матвиенко
11:01
Массовый расстрел на Житомирщине: в полиции рассказали подробности Фото
10:36
ГБР срочно вызвало Порошенко на очередной допрос Видео
10:28
Каким областям не светит ослабление карантина: в МОЗ назвали аутсайдеров
10:17
На Киев надвигается шторм: синоптик предупредил об опасности
10:00
Украина перешла на адаптивный карантин: что меняется Видео
09:57
Украина заразила своим хаосом даже США мнение
09:23
Кровавая бойня на Житомирщине: мужчина расстрелял из ружья семерых человек
09:19
Киев сковали гигантские пятничные пробки, опубликована карта
09:14
Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: чей кошелек станет полнее Видео
09:04
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 22 мая
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять