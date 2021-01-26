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Осенью 2021 года Украину может ожидать новый локдаун

Алла Мироненко

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского

26 января 2021, 06:55

Следующей осенью, даже в случае поставок вакцины от COVID-19, медики ожидают новой волны коронавируса, что может повлечь за собой новый локдаун.

коронавирус, карантин
К январю 2021 года заболеваемость коронавирусом в Украине начнет снижаться / Reuters

На сегодня треть населения уже переболела. Причем многие бессимптомно (особенно - дети), потому тенденция уже идет к тому, что количество больных COVID-19 будет сокращаться.

Поэтому весной мы не ждем новой волны коронавируса - но это может случиться следующей осенью. Но и тогда она будет менее интенсивной, потому что к тому времени немалая часть населения уже переболеет.

И даже в такой ситуации от нашего правительства, которое часто не понимает очевидных вещей, можно ожидать чего угодно, даже очередного локдауна. Потому что его представителям выгодно, чтобы все сидели дома, так как запреты, например, для ресторанного бизнеса создают условия, после которых каждый в этом бизнесе должен будет договориться с контролирующими органами.

Я не уверена в том, что вакцину, даже если она появится, смогут к нам привезти в пригодном состоянии. Причин для этого несколько. Специальных холодильников нет, непонятно, кто будет оплачивать транспортировку и хранение. Все это навесить не на кого - семейные врачи заняты до беспредела, а санэпидемслужбы нет. То есть у нас пока никто не готов к тому, чтобы принять вакцину и обеспечить ей нужные условия хранения, а скорость появления вакцины в Украине будет зависеть напрямую от этого.

Читайте такжеНовым локдауном Кабмин просто прикрывает себе задницуЕсли же говорить о закупке китайской, российской или какой угодно другой вакцины, то прежде чем это сделать, нужно соблюсти соответствующую процедуру. Прежде всего, это касается проверки документов, которая занимает время. И если у вакцины, как в случае с российской, нет третьей фазы испытаний, то она не может быть закуплена, но не потому, что она из РФ, а потому, что она не прошла тестирование.

Кроме того, сейчас сложно понять, сколько вакцин потребуется Украине. Для этого нужно знать, сколько людей в стране, относящихся к группе риска – с гипертонией, старше 65 лет и медработников, так как эти группы первые в очереди на вакцинацию. Из них можно вычесть тех, кто уже переболел и это документально подтверждено, соответственно, цифра нуждающихся на первых порах может составить примерно 8 млн человек. А так как каждому из них потребуется по две инъекции, то оставшееся количество нужно умножать на два.

Алла Мироненко, вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского, специально для Главреда

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