Главная украинская скрепа разрушена

Байден разрушил главную украинскую скрепу / УНИАН

А я все время искренне считал, что это наша Верховная Рада назначает и увольняет генеральных прокуроров.

А оказывается что ген прокурор это была номенклатура Джо Байдена.

Ну, как теперь жить? Во что теперь верить? Ведь подорвана наша самая главная скрепа: независимость.

За что боролись?!

Придется теперь вносить изменения в Конституцию: "Генеральный прокурор Украины назначается и увольняется с подачи вице-президента США"

А может быть, не только генерального прокурора? А может быть после очередных пленок придется брать выше?

Читайте такжеГосизмена Порошенко 2.0: чем грозят пятому президенту пленки ДеркачаЛучше не думать.

Ну, а если серьезно, то ничего удивительного нет. Как показал Wikileaks, который слил шифровки посольства США в Украине, Петр Алексеевич бегал в посольство и стучал на всех еще c 2006 года.

В переписке американский посол вежливо называет Порошенко "наш инсайдер". Ну, как Петр Алексеевич, имея такой послужной список, мог отказать в просьбах Байдену? Не мог конечно!