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Почему люди скоро начнут бежать из Крыма

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

26 сентября 2020, 08:37

Полуостров превращается в безводный мир.

Крым, вода
Крым засыхает / УНИАН

В ближайшее время не стоит всерьез рассматривать возможность установки опреснительного завода в Крыму, так как в России нет компаний, которые могли бы построить предприятие необходимой мощности. Об этом на очередном заседании Госсовета Крыма заявил "глава МинЖКХ" Крыма Дмитрий Черняев.

В переводе на русский: в России нет технологий опреснения. То есть, локальные решения, возможно, и есть, но чтобы запитать двухмиллионный и крайне сложный с точки зрения обеспечения водных ресурсов регион - нет. Но это не самая беда. Беда в том, что по прошествии шести лет задача так и не поставлена, а это значит только одно - решить ее на сегодняшней промышленной и технологической базе невозможно.

Когда Путин "брал" Крым, он решал сугубо текущую задачу. Никакой стратегии там и близко не было.

Читайте такжеНападение России на Украину с моря уже не спасет Крым от засухиБеда, когда у руля государства становится человек с кругозором околоточного надзирателя. То, что в телевизоре поют лизоблюды про гений и невероятную прозорливость, вежливо опустим - работа у них такая. Но ситуация с Крымом прекрасно демонстрирует уровень государственного мышления российского руководства. Оно просто не понимает всей сложности решаемых им задач, относится к ним поверхностно и несистемно. На выходе возникает неразрешимая проблема, которая требует новых решений. Причем они на каждом новом витке становятся всё сложнее, и в конечном итоге просто перестают поддаваться управлению.

Водная проблема Крыма - проблема комплексная. Нет универсального и простого решения. А в ситуации, когда российское руководство практически не занимается ею, усугубляя происходящее, неизбежен кризис и упрощение всей системы до предельно простого решения. Количество водных ресурсов катастрофически и фатально не соответствует численности населения полуострова. Если затягивать решение, то рано или поздно встанет вопрос об эвакуации значительной его части на материк.

Впрочем, и эту задачу решать системно никто не станет, а поэтому эвакуация будет напоминать, скорее, бегство. Люди, конечно, будут брошены на произвол судьбы, хотя телевизор будет надрываться об очередных победах и достижениях

Эль Мюрид Крым вода новости Крыма Владимир Путин
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