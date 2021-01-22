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Какими будут отношения Украины и США при Байдене

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

22 января 2021, 06:54

Киеву предстоит доказывать новому президенту Америки свою приверженность демократии и реформированию страны.

Байден
Новый президент США Джозеф Байден / Reuters

Украина пока что остаётся за рамками топ-приоритетов американской политики. Впрочем, несмотря на определённую токсичность отношений (после скандалов с импичментом Трампа в 2019-2020), двухпартийный консенсус в Конгрессе по вопросу поддержки нашей страны сохраняются. И это, пожалуй, единственное преимущество, которое есть у Украины на сегодняшний день.

Уровень поддержки США ограничивается отсутствием рациональных предложений о месте Украины в глобальной и региональной системе. Официальный Киев продолжает говорить о финансовой помощи в вопросах безопасности и реформах в стране, не отвечая на ключевой вопрос "Зачем Украина нужна Соединённым Штатам как стратегический союзник?".

За время правления Дональда Трампа Украина могла играть исключительно на рационально-прагматическом уровне — сформулировать свой функционал, который ляжет в основу тесного взаимодействия и усиления программ поддержки. При этом, вопросы внутреннего переустройства, эффективности реформ можно было отодвинуть на второй план, так как они не сильно волновали администрацию Белого Дома.

Читайте такжеПриход Байдена означает неизбежную достройку СП-2Ключевым было показать не уровень проникновения демократических либеральных ценностей или даже борьбы с коррупцией, а скорее продемонстрировать, как Украина может решать конкретные задачи, в том числе неформального или персонального политического характера.

Приход Джозефа Байдена в Белый Дом означает возврат к ценностно-ориентированной политике. Украине придётся доказывать свою приверженность демократии, реформированию страны, а это возвращает на повестку вопросы судебной реформы, борьбы с коррупцией, трансформации экономики, отхода от олигархического консенсуса как основы украинской политики.

На внешнем поле Украина окажется на пересечении сразу нескольких процессов, замкнутых на позициях США, которые будут рождать различные неудобные дилеммы.

США и ЕС

Уже сегодня очевидными становятся различия в подходов сторонников "единой Европы" и приверженцев концепции "Трёхморья" по важным для Украины вопросам - безопасность, сдерживание РФ, энергетика, инфраструктура. Трансатлантический альянс уже совсем не тот, что был прежде. Конкуренция между Европой и США обострилась в последние годы, а из-за Трампа усилились кризисные явления институционально-идеологического характера внутри Евросоюза и НАТО. Украина зависит от финансовой и политической поддержки ЕС (особенно Германии и Франции), но при этом экономически, политически, логистически более близка странам-участницам "Трёхморья" (Польша, Венгрия, Словакия, Литва, Латвия, Румыния, Чехия, Эстония и другие), которые пользуются поддержкой США. А как известно, между восточно-европейским и западно-европейским блоками также существуют серьёзные противоречия по основным вопросам функционирования Союза и его политики. Таким образом, Украина оказывается зажатой в треугольнике ЕС-Трехморье-США.

США и Турция

В последние несколько лет Украина очевидно отдает Турции приоритет в партнёрстве в вопросах безопасности и обороны, а также в политике по Крыму. Однако нерешённые вопросы внутри НАТО и кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном ставят Киев на политическую растяжку, в особенности, если при Байдене турецко-американские отношения ухудшатся ещё больше.

США и Китай

При Дональде Трампе США действовали с позиции силы в отношении возможных программ украинско-китайского сотрудничества. Смена администрации вряд ли приведёт к изменению этой политики. Для США естественно желать сохранения своего доминирующего влияния в Восточной Европе. Таким образом, говоря о проектах, связанных с китайским присутствием, Киеву необходимо будет занимать более жёсткую позицию и вести сбалансированную прагматичную политику, дабы избежать прямой конфронтации с Вашингтоном или Пекином. Для Украины США — важный партнёр в вопросе сдерживания РФ, однако Китай — не менее важная страна в области торговли, экономики и инфраструктуры. Украине придётся либо вести политику, которая будет балансировать между двумя центрами влияния, либо сдаться одному партнёру и стать заложником его повестки по отношению к другому.

США и Россия

Читайте такжеБайдену придется вести противостояние двух АмерикСША вряд ли пойдут на договорённости с РФ по Украине, хотя такой риск списывать никогда не стоит. Однако это не означает, что Кремль не попробует выйти на подобные соглашения. Россия нужна Штатам для переговоров по вопросам стратегической и региональной безопасности (контроль за вооружениями, ядерное нераспространение, стабилизация Ближнего Востока, конфликты на постсоветском пространстве, Афганистан). Не исключено, что Москва попытается увязать эти вопросы с уступками на украинском направлении. Для Украины критично важным станет удержание вопроса территориальной целостности (и региональной безопасности) вне повестки вероятных обменов уступками между США и Россией.

С приходом администрации Байдена Соединённые Штаты будут оценивать события в Украине по двум направлениям: рациональному и ценностному. Где первое — функционал страны в региональной и мировой системе, наличие измеримых критериев эффективности поддержки с точки зрения Соединённых Штатов и/или их союзников. Второе – ценностное – насколько украинские элиты готовы к реформированию страны с точки зрения ценностей европейской демократии. По этому направлению будут отслеживаться успехи Украины в реформировании государственной системы, правосудии, борьбе с коррупцией.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего,для Хвили

новости США Владимир Зеленский Джо Байден Игар Тышкевич Джозеф Байден Илия Куса новости Украины
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