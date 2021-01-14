Почему украинизация сферы обслуживания на руку пророссийским политикам

Кремль уже давно научился использовать украинский язык в своих собственных целях / radiosvoboda.org

Уже 16 января, согласно Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сфера обслуживания должна полностью перейти на украинский язык при общении с клиентами или посетителями. А в случае нарушения этого закона предприятие будут штрафовать.

Такого рода законы принимаются, но практически никогда не выполняются. Ведь если закон не совпадает с обычаем и традицией определенного региона, то, как правило, он и не действует. Законы принимаются не для того, чтобы поломать традицию, а для того, чтобы немного упорядочить ее.

Соответственно, языковой закон и норма об украинизации сферы обслуживания не будет действовать на территории, где господствует русский язык, то есть на юго-востоке Украины. А в западных областях нет потребности в таком законе – там конфликтов и вопросов из-за языка не возникает, поскольку там естественная на 99% украиноязычная среда.

Единственное место, где, возможно, пригодится и будет работать этот закон – Киев. В столице вполне возможны конфликты между продвинутой частью украинской интеллигенции и русскоязычными работниками торговли.

Кроме того, если начнется досрочная избирательная кампания, то ОПЗЖ и другие пророссийские политические силы отыграют языковой Читайте такжеЯзыковой омбудсмен объяснил, как правильно "стучать" на нарушителей "мовного" законавопрос по полной программе. А вот национал-демократические политические силы никак не смогут воспользоваться этим законом. Так что в большей мере этот языковой закон поспособствует укреплению ОПЗЖ, нежели распространению и популяризации украинского языка.

Хороший пример – сохранение прежней популярности и спроса в Украине на российских исполнителей даже после введения квот на украинскую музыку. Это – те же традиции и устоявшиеся музыкальные вкусы определенной части населения, и с этим ничего не поделаешь. Принуждение и попытка заставить слушать украинское тут не сработает.

Потому все эти законы, которые пытаются урегулировать языковые вопросы – не более, чем политические игры и заигрывания с определенным электоратом, они не продиктованы жизненной необходимостью.

Еще один важный момент – кремлевская "пятая колонна" в Украине прекрасно говорит на украинском языке и при этом активно тиражирует мощные путинские тезисы о слабости Украины как государства и тому подобном. Кремль уже давно научился использовать украинский язык в своих собственных целях, а Киев русский язык – нет.

Если бы у нас действительно хотели привить и популяризовать украинский язык, то начинать нужно было бы со школ и экзамена на украинский язык для всех, кто претендует на государственную службу (чиновников, полицейских, силовиков и т.д.). Украинские школы уже выпустили поколение молодых граждан Украины, которые даже на востоке страны знают украинский язык, правда, пользуются им минимально. А давить и принуждать, вводить заперты на общение на русском языке – это ничего не даст.

Основным языком в Украине должен быть украинский, но русским нужно разрешить пользоваться свободно в быту, в том числе и в общественной торговле.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда