"Черные лебеди" полетят стаями, или Главные интриги 2021 года

Украину в 2021-ом ждет схватка заокеанского "чужого" и олигархического "хищника" / Фото УНИАН

Главным успехом власти в уходящем 2020 году я считаю, так называемую, Большую стройку. У нас очень любят говорить о единстве страны, но обеспечивается это единство вполне приземленными вещами, а не заклинаниями. И хорошие дороги – это как раз одна из таких вещей, дающая связанность регионов и улучшение логистики. Что гораздо лучше обеспечивает монолитность страны, нежели словесные декларации патриотов.

Дороги – это весьма эффективный инструмент для экономического развития, учитывая, что Украина является геополитическим перекрестком. Коль скоро мы потеряли промышленный потенциал, мы сможем использовать хотя бы транзитный потенциал.

Также не будем забывать, что каждая гривна, вложенная в дорожное строительство, дает 2,7 гривен роста ВВП.

Несмотря на все скандалы, связанные с "Великим будівництвом" (которые порохоботы переименовали в "велике крадівництво", – Ред.), дороги реально строятся, и строятся они качественно.

Провал 2020 года

Кадровая политика на местах, т.е. региональная политика – результаты этого провала отразились в итоговых цифрах местных выборов, в результате которых мы получили угрозу не просто регионализации политики, а неофеодализации страны.

У власти была возможность пойти на местные выборы в 2019 году, когда "зеленая" команда смогла бы подвинуть региональных баронов. Но выборы состоялись на год позже – и их итоги приведут к достаточно плачевным для президентской политсилы последствиям. Ведь инфантилизм губернаторов на местах, их беспомощность и некомпетентность в отдельных городах уже превратились в объект насмешек. Дальше – больше.

В любом случае, результаты местных выборов приведут к углублению конфликта между Киевом и региональными элитами и станут одним из тех факторов, которые определят события 2021 года. Возможно, в таких условиях Зеленскому стоит искать более взрослых политических партнеров, например, объединить усилия с той же Юлией Тимошенко. Ее многие ругают, многие ненавидят, но смеяться ей в лицо осмелятся немногие – они знают, что это будет стоить им дорого.

Преувеличенный оптимизм Порошенко и Медведчука

Также итоги голосования 25 октября, безусловно, вдохновили Петра Порошенко и Виктора Медведчука на розыгрыш карты досрочных выборов в Раду, в результате которых оба рассчитывают улучшить свои позиции. Однако в действительности для них все выглядит не настолько радужно. Как метко высказался Кирилл Тимошенко, пятый президент – на пятом месте по количеству мандатов. Да и у ОПЗЖ все не настолько благополучно: они проиграли и не смогли провести своего мэра даже у себя в "хартлэнде" – в Рубежном, на родине Бойко.

Так что и Евросолидарность, и ОПЗЖ просто сохранили свои позиции, не более того. А на первом месте практически везде – партия местного мэра. Потому обе политические силы остаются секторальными партиями.

Потеря рейтинга Зеленского не так уж велика

Если год назад страна "позеленела", то теперь политическая карта страны напоминает леопардовую шкуру.

Многие говорят, что Зеленский потерял рейтинг в 75%, но он случился только благодаря второму туру президентских выборов, где его соперником был Порошенко. И если сегодня их снова свести, то результаты были бы примерно такими же: может быть, не 75/25, а 65/35.

А вот результат Зеленского в первом туре президентских выборов – это и есть его электоральное ядро. И , глядя на последнюю социологию, в принципе, Зеленский остался плюс-минус на тех же значениях. Таким образом, электоральное ядро Зеленского по-прежнему сохраняется. А недавнее исследование группы Рейтинг показало, что Владимир Александрович по-прежнему возглавляет пятерку украинских политиков, пользующихся наибольшим доверием населения.

Политические интриги 2021-го

Основная политическая интрига следующего года – это борьба, которая разразится с приходом к власти в США Джозефа Байдена. Речь идет об обострении борьбы заокеанского "чужого" и олигархического "хищника". Иными словами, схватка коллективного внешнего управления с украинским олигархическим коллективом станет одним из трендов 2021 года.

Вторая политическая интрига и еще один тренд будущего политического сезона – это конфликт Киева и региональных элит, которые хотят, чтобы "у них все было, и им за это ничего не было". То есть они хотят полной самостоятельности и независимости, чтобы их никто не контролировал и не держал за руку.

Третий тренд, который проявится в 2021 году – стремление к реваншу Порошенко, Медведчука и других политических сил.

Четвертый – сложная финансовая и экономическая ситуация в Украине. Из-за коронакризиса в Украине падает экономика и в следующем году эти проблемы не будут разрешены, а бюджет-2021 приведет к социальным конфликтам и протестным выступлением. Социальное напряжение будет нарастать.

Если совпадут политические, экономические и социальные факторы, можно ожидать "идеального шторма". Мы могли его получить осенью 2020 года, проскочили, но проблемы не исчезли – просто были отсрочены.

Досрочные выборы президента и Рады?

Чтобы в Украине произошли досрочные президентские выборы, должен пролететь какой-то "черный лебедь". И в наших условиях "черные лебеди" могут полететь стаями.

Для Трампа, например, "черным лебедем" стал коронавирус и Black Lives Matter – благополучная в начале года ситуация обернулась провалом в его конце. Подобная ситуация может ждать и Зеленского.

Вероятность досрочных парламентских выборов пока что ниже 50%. Но если в сентябре прошлого года мы говорили, что эта вероятность – гипотетическая, 10-20%, то сейчас она ближе к 40%. То есть вероятность досрочных выборов Верховной Рады возрастает, хотя по-прежнему не факт, что осенью следующего года мы пойдем выбирать новый парламент.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда