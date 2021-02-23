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Как Зеленский доказал всем, что он далеко не "бубочка"

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

23 февраля 2021, 09:01

После санкций Зеленского Медведчук едва ли сможет позволить себе столь дорогую олигархическую игрушку как телеканалы и собственный политический проект.

Владимир Зеленский
В отличие от Порошенко, Зеленский сумел продемонстрировать, что в услугах Медведчука не нуждается / GettyImages

Два года команда Зеленского терпела Медведчука, а тут вдруг "выстрелила". Причиной могли послужить слухи о том, что весной разразится "тарифный майдан", в результате которого Владимира Александровича "сдвинут". Мог сказаться и стремительный рост рейтинга ОПЗЖ и перемещение Слуги народа на третье-четвертое место. А могло – и нечто более серьезное.

Очевидно, смелость Зеленского, проявившаяся в его действиях относительно кума Путина, объясняется тем, что он получил определенные гарантии от Запада. Иначе на подобный авантюрный шаг он бы не пошел. Для Запада, а точнее для США, такое развитие событий выгодно, ведь это – часть давления на Россию. Вашингтон увидел, что к санкциям Россия прекрасно адаптировалась, а в Европе задумались о смягчении санкционного давления на РФ, вот и решил взбодрить всех, вернув ситуацию к состоянию 2014-2015 годов, когда на Западе существовал консенсус относительно России.

Впрочем, во многом у нас недооценивают и Владимира Александровича, видя в нем исключительно "бубочку". На самом деле, Зеленский – решителен и авторитарен. Потому в истории с Медведчуком мог сыграть свою роль личностный момент. Ведь в эфирах телеканалов ZiK и 112 в отношении Зеленского в последнее время откровенно "перегибали палку", что непременно должно было завести Зеленского.

Читайте такжеСанкции против кума Путина ввели. Что дальше?Так или иначе, президент сделал то, чего от него меньше всего ожидали и застал Медведчука врасплох. Максимум, на что сподобился тот в ответ – это выступление Рабиновича с трибуны Верховной Рады. Стало очевидным, что, кроме медийной закачки, за ОПЗЖ нет серьезного организационного ресурса и потенциала. Имея 40 с лишним "штыков" в Раде, ОПЗЖ не сподобилась даже на блокирование парламентской трибуны. Проявившееся бессилие Медведчука и ОПЗЖ негативно отразится на рейтинге этой политической силы, особенно – в регионах.

Более того, учитывая, что даже те, кто идеологически близок к Медведчуку по политическим взглядам, не стали выступать в его защиту, можно ожидать скорого дробления ОПЗЖ и появлению нового политического проекта, который будет представлять интересы юго-востока.

Нет особых политических перспектив и у супруги Медведчука – Оксаны Марченко, хоть за ней не тянется негативный шлейфа, который есть у супруга. Плюс – нивелирована роль Медведчука как эксклюзивного контактера с "русским миром". В отличие от Порошенко, Зеленский сумел продемонстрировать, что в услугах Медведчука не нуждается.

Санкции, которые запрещают Медведчуку и его окружению вести какую бы то ни было экономическую деятельность на территории Украины – это удар по ресурсной базе, благодаря которой Медведчук мог себе позволить такую дорогую олигархическую игрушку как содержание телеканалов и собственного политического проекта.

Ни для кого не секрет, что Минские соглашения имели непубличную часть, благодаря которой Медведчук получил "зеленый свет" в бизнесе, своего рода "охранную грамоту". И Порошенко относился к этому непубличному аспекту Минских соглашений куда серьезнее, чем к самому "Минску", который он не собирался выполнять. Теперь таких ресурсных возможностей, как раньше, у Медведчука не будет.

Если последуют еще какие-то действия украинской власти в направлении деолигархизации, это может улучшить рейтинговые позиции Зеленского. Одним решением о санкциях против Медведчука президент может только на время стабилизировать свой рейтинг, ведь сейчас от него ждут не слов, а результатов.

Читайте такжеДля чего Запад руками Зеленского унижает ПутинаВ любом случае, электорат Евросолидарности к Зеленскому не побежит. Однако по позициям Порошенко эта история может ударить, ведь Зеленский сделал то, чего Порошенко не смог. Петр Алексеевич был в договорных отношениях с Медведчуком, Путиным и тщательно соблюдал непубличную часть "Минска", а у Зеленского этих тормозов и обязательств нет, вот он и пошел на разрыв непубличных кондиций, принятых Порошенко в 2015 году.

Последствия от этих санкций – будут. Прежде всего, их организует Кремль. Это отразится и на ценниках на заправках (дизельное топливо станет дороже), и на ситуации на Донбассе (теперь вероятность эскалации значительно возрастает). Последствия – неизбежны, потому что Зеленский сломал баланс, который был сформирован при Порошенко, когда на фоне заклинаний про "армовир" мы все равно покупали российские энергоносители, торговали с РФ – война войной, а бизнес был по расписанию. Теперь этот порядок вещей разрушен.

Секретарь СНБО Данилов анонсировал новые санкции. Прежде всего, сейчас стоит напрячься однопартийцам Медведчука, то есть людям из ОПЗЖ – новыми санкциями могут ударить по ним. Также не исключаю, что санкции зацепят и тех, кто по праздникам любит красоваться в вышиванке, имея при этом контакты и бизнес в РФ. Логика подсказывает, что власть будет бить не по одному флангу.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Петр Порошенко Владимир Зеленский Оксана Марченко Виктор Медведчук Андрей Золотарев ОПЗЖ Санкции против Медведчука
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