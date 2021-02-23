Как Зеленский доказал всем, что он далеко не "бубочка"

В отличие от Порошенко, Зеленский сумел продемонстрировать, что в услугах Медведчука не нуждается / GettyImages

Два года команда Зеленского терпела Медведчука, а тут вдруг "выстрелила". Причиной могли послужить слухи о том, что весной разразится "тарифный майдан", в результате которого Владимира Александровича "сдвинут". Мог сказаться и стремительный рост рейтинга ОПЗЖ и перемещение Слуги народа на третье-четвертое место. А могло – и нечто более серьезное.

Очевидно, смелость Зеленского, проявившаяся в его действиях относительно кума Путина, объясняется тем, что он получил определенные гарантии от Запада. Иначе на подобный авантюрный шаг он бы не пошел. Для Запада, а точнее для США, такое развитие событий выгодно, ведь это – часть давления на Россию. Вашингтон увидел, что к санкциям Россия прекрасно адаптировалась, а в Европе задумались о смягчении санкционного давления на РФ, вот и решил взбодрить всех, вернув ситуацию к состоянию 2014-2015 годов, когда на Западе существовал консенсус относительно России.

Впрочем, во многом у нас недооценивают и Владимира Александровича, видя в нем исключительно "бубочку". На самом деле, Зеленский – решителен и авторитарен. Потому в истории с Медведчуком мог сыграть свою роль личностный момент. Ведь в эфирах телеканалов ZiK и 112 в отношении Зеленского в последнее время откровенно "перегибали палку", что непременно должно было завести Зеленского.

Читайте такжеСанкции против кума Путина ввели. Что дальше?Так или иначе, президент сделал то, чего от него меньше всего ожидали и застал Медведчука врасплох. Максимум, на что сподобился тот в ответ – это выступление Рабиновича с трибуны Верховной Рады. Стало очевидным, что, кроме медийной закачки, за ОПЗЖ нет серьезного организационного ресурса и потенциала. Имея 40 с лишним "штыков" в Раде, ОПЗЖ не сподобилась даже на блокирование парламентской трибуны. Проявившееся бессилие Медведчука и ОПЗЖ негативно отразится на рейтинге этой политической силы, особенно – в регионах.

Более того, учитывая, что даже те, кто идеологически близок к Медведчуку по политическим взглядам, не стали выступать в его защиту, можно ожидать скорого дробления ОПЗЖ и появлению нового политического проекта, который будет представлять интересы юго-востока.

Нет особых политических перспектив и у супруги Медведчука – Оксаны Марченко, хоть за ней не тянется негативный шлейфа, который есть у супруга. Плюс – нивелирована роль Медведчука как эксклюзивного контактера с "русским миром". В отличие от Порошенко, Зеленский сумел продемонстрировать, что в услугах Медведчука не нуждается.

Санкции, которые запрещают Медведчуку и его окружению вести какую бы то ни было экономическую деятельность на территории Украины – это удар по ресурсной базе, благодаря которой Медведчук мог себе позволить такую дорогую олигархическую игрушку как содержание телеканалов и собственного политического проекта.

Ни для кого не секрет, что Минские соглашения имели непубличную часть, благодаря которой Медведчук получил "зеленый свет" в бизнесе, своего рода "охранную грамоту". И Порошенко относился к этому непубличному аспекту Минских соглашений куда серьезнее, чем к самому "Минску", который он не собирался выполнять. Теперь таких ресурсных возможностей, как раньше, у Медведчука не будет.

Если последуют еще какие-то действия украинской власти в направлении деолигархизации, это может улучшить рейтинговые позиции Зеленского. Одним решением о санкциях против Медведчука президент может только на время стабилизировать свой рейтинг, ведь сейчас от него ждут не слов, а результатов.

Читайте такжеДля чего Запад руками Зеленского унижает ПутинаВ любом случае, электорат Евросолидарности к Зеленскому не побежит. Однако по позициям Порошенко эта история может ударить, ведь Зеленский сделал то, чего Порошенко не смог. Петр Алексеевич был в договорных отношениях с Медведчуком, Путиным и тщательно соблюдал непубличную часть "Минска", а у Зеленского этих тормозов и обязательств нет, вот он и пошел на разрыв непубличных кондиций, принятых Порошенко в 2015 году.

Последствия от этих санкций – будут. Прежде всего, их организует Кремль. Это отразится и на ценниках на заправках (дизельное топливо станет дороже), и на ситуации на Донбассе (теперь вероятность эскалации значительно возрастает). Последствия – неизбежны, потому что Зеленский сломал баланс, который был сформирован при Порошенко, когда на фоне заклинаний про "армовир" мы все равно покупали российские энергоносители, торговали с РФ – война войной, а бизнес был по расписанию. Теперь этот порядок вещей разрушен.

Секретарь СНБО Данилов анонсировал новые санкции. Прежде всего, сейчас стоит напрячься однопартийцам Медведчука, то есть людям из ОПЗЖ – новыми санкциями могут ударить по ним. Также не исключаю, что санкции зацепят и тех, кто по праздникам любит красоваться в вышиванке, имея при этом контакты и бизнес в РФ. Логика подсказывает, что власть будет бить не по одному флангу.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда