Марченко отреагировала на санкции в Украине неожиданным шагом

Оксана Марченко поделилась, что вступает в ОПЗЖ / Скриншот

Телеведущая, жена главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука – Оксана Марченко – после санкций, которые против нее и супруга поддержали в Украине, решила вступить в ОПЗЖ.

Ведущая в видео, опубликованном на ее канале в YouTube в субботу, 20 февраля, заявила, что они с мужем законопослушные люди, которые любят свою страну.

Марченко утверждает, что ее заставили взять политическое оружие.

"До вчерашнего дня я была только женой, тылом, другом, матерью его детей, но вы сами того не понимая заставили меня взять политическое оружие, чтобы стать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом… С сегодняшнего дня я вступаю в партию Оппозиционная платформа – За жизнь…", – сказала телеведущая.