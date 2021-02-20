Марченко отреагировала на санкции в Украине неожиданным шагом

Жена кума Путина сказала, что ее вынудили взять политическое оружие.
Телеведущая, жена главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука – Оксана Марченко – после санкций, которые против нее и супруга поддержали в Украине, решила вступить в ОПЗЖ.
Ведущая в видео, опубликованном на ее канале в YouTube в субботу, 20 февраля, заявила, что они с мужем законопослушные люди, которые любят свою страну.
Марченко утверждает, что ее заставили взять политическое оружие.
"До вчерашнего дня я была только женой, тылом, другом, матерью его детей, но вы сами того не понимая заставили меня взять политическое оружие, чтобы стать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом… С сегодняшнего дня я вступаю в партию Оппозиционная платформа – За жизнь…", – сказала телеведущая.
- Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленским ввел санкции против телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые формально принадлежат нардепу от ОПЗЖ и бизнес-партнеру Виктора Медведчука Тарасу Козаку, однако считаются "медведчуковскими".
- Санкции в Украине против каналов введены на пять лет, в частности они предусматривают аннулирование лицензий и блокирование этих СМИ.
- Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что Россия опосредствованно финансировала "каналы Медведчука".
- Позже – 19 февраля – Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Оксаны Марченко и Виктора Медведчука за финансирование терроризма.