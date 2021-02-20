УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Марченко отреагировала на санкции в Украине неожиданным шагом

20 февраля 2021, 16:34

Жена кума Путина сказала, что ее вынудили взять политическое оружие.

Марченко вступает в ОПЗЖ
Оксана Марченко поделилась, что вступает в ОПЗЖ / Скриншот

Телеведущая, жена главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука – Оксана Марченко – после санкций, которые против нее и супруга поддержали в Украине, решила вступить в ОПЗЖ.

Ведущая в видео, опубликованном на ее канале в YouTube в субботу, 20 февраля, заявила, что они с мужем законопослушные люди, которые любят свою страну.

Марченко утверждает, что ее заставили взять политическое оружие.

"До вчерашнего дня я была только женой, тылом, другом, матерью его детей, но вы сами того не понимая заставили меня взять политическое оружие, чтобы стать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом… С сегодняшнего дня я вступаю в партию Оппозиционная платформа – За жизнь…", – сказала телеведущая.

  • Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленским ввел санкции против телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые формально принадлежат нардепу от ОПЗЖ и бизнес-партнеру Виктора Медведчука Тарасу Козаку, однако считаются "медведчуковскими".
  • Санкции в Украине против каналов введены на пять лет, в частности они предусматривают аннулирование лицензий и блокирование этих СМИ.
  • Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что Россия опосредствованно финансировала "каналы Медведчука".
  • Позже – 19 февраля – Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Оксаны Марченко и Виктора Медведчука за финансирование терроризма.
Оксана Марченко Виктор Медведчук
Сейчас вы просматриваете новость «Марченко отреагировала на санкции в Украине неожиданным шагом». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления УкраинойУ Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Порошенко купил канал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой ЯнуковичаПорошенко купил канал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича Кравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условиеКравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условие Порошенко с женой улетел из Украины – ЛещенкоПорошенко с женой улетел из Украины – Лещенко Бывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать МедведчукаБывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать Медведчука
Следующий материал

Последние новости

17:22
В США оценили санкционный удар Киева по Медведчуку
17:21
В Иране заявили о завершении расследования катастрофы МАУ Видео
17:00
Гороскоп на 21 февраля для всех: выигрыш, усиление ауры и работа над ловушкой Видео
16:59
В Украине участники тарифных бунтов устроили протесты с перекрыванием автотрасс Видео
16:34
Марченко отреагировала на санкции в Украине неожиданным шагом Видео
Реклама
16:25
"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины Видео
16:25
В Кабмине сделали жесткое заявление о действиях России в Крыму и на Донбассе Видео
16:04
Стало известно, сколько украинцев заставили взять российский паспорт Видео
15:58
Газпром резко сократил объем транзита газа через Украину Видео
15:54
Блокпосты, особый режим въезда и мобильный госпиталь: карантин на Прикарпатье серьезно усилили Видео
15:51
В Украине подскочит цена на куриное филе и свинину – эксперт Видео
15:23
В США назвали сценарий перезагрузки сотрудничества с Украиной
15:22
Украинцев предупредили о возвращении морозов и назвали даты Видео
15:09
Украина призвала мир ударить по России более жесткими санкциями Видео
15:03
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
14:54
Инфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины Видео
14:53
Диетолог назвала главные признаки правильного авокадо Видео
14:35
У Путина допустили усиление боевых действий России и Украины на Донбассе
14:20
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент Фото Видео
13:48
Спикер Путина отреагировал на санкции против Медведчука Видео
Реклама
13:47
В Минздраве уточнили, где в Украине усилили карантин Видео
13:35
Почти половина украинцев поддержали блокировку каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK - опрос Видео
12:54
Медведчук гневно ответил на санкции СНБО Видео
12:50
Названа цель "художественной самодеятельности" Порошенко относительно Прямого Видео
12:43
В России зарегистрировали новую вакцину от COVID-19, данные о ее эффективности скрывают Видео
12:04
В Кремле отреагировали на санкции против кума Путина и вспомнили об НКВД Видео
12:01
Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась Видео
11:32
В метро Киева спортсмены жестоко избили двух ветеранов войны на Донбассе Видео
11:06
Навальный на пороге колонии: суд в Москве принял резонансное решение Видео
11:05
Порошенко с женой улетел из Украины – Лещенко Видео
10:58
Зеленский провел совещание по возвращению Донбасса и Крыма, и дал поручение Тарану Видео
10:54
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
10:47
В Минздраве отказались назвать точную дату поставки вакцины от COVID-19 в Украину Видео
10:39
Покупка Прямого - самострел политтехнологов Порошенко мнение
10:30
"Я знаю все болевые точки": продюсер раскрыл проблемы украинского кино Видео
10:06
От 20 мороза до 10 градусов тепла: погода в Украине удивит контрастами Видео
09:26
Байден не захотел приглашать Россию в Большую семерку Видео
09:18
В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов Видео
09:04
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
08:35
Министр обороны Украины и глава Пентагона провели переговоры: стало известно, о чем договорились стороны Видео
Реклама
08:19
В СНБО раскрыли детали голосования по новым санкциям Видео
07:54
Дошли до абсурда: зачем Украина тянет транш МВФ, который ей не нужен мнение
07:46
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
07:26
Данилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин Видео
06:50
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Видео
05:40
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
05:20
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
04:55
В Слуге народа рассказали, как Путин отреагирует на санкции против Медведчука Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина без лифчика показала "бунтарский дух" Видео
04:05
Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять