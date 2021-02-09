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Санкции против каналов Медведчука: грозит ли раскол ОПЗЖ

Александр Кочетков

политический аналитик

9 февраля 2021, 08:18

Запрет трех телеканалов Медведчука спровоцирует внутри ОПЗЖ перераспределение ролей и влияния.

Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Сергей Левочкин
Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Сергей Левочкин / УНИАН

ОПЗЖ – это аморфное и разнородное образование. Какие-то внутренние процессы у них "оживают" ближе к выборам – вот тогда и возникают дискуссии о том, кого выдвигать, кто будет лидером, от всей партии будет этот лидер или нет, которые и могут привести к расколу. А такие "удары судьбы", как в случае с закрытием телеканалов, не слишком этому способствуют.

В целом отсутствие телеканалов в эфире скажется на ОПЗЖ катастрофически. Прежде всего потому, что они тут же начнут терять "зомбированную" часть своего электората – не скажу, что эта часть от них отойдет, но она станет менее приверженной и вряд ли дойдет на участки на будущих выборах.

Хозяин партии, финансовый, организационный и какой-угодно другой – Виктор Медведчук. Обстоятельства, конечно, могут его заставить уйти в тень – например, выдвинуть на выборы условного Бойко, только ради участия в избирательной кампании, но он ни за что не отдаст кому-либо руководство политсилой. Более того, сам Медведчук, при вялости власти, если та не продолжит наступление, начнет отыгрывать свои позиции – сказав "а", ей надо проговорить все остальные буквы алфавита, не задумываясь. Иначе они потеряют инициативу и получат "ответку".

Тем не менее, запрет трех телеканалов Медведчука спровоцирует внутри ОПЗЖ перераспределение ролей и влияния, поскольку сейчас главным информационным ресурсом, без которого партия в принципе существовать не может, становится Интер, который контролируется не Медведчуком, а Левочкиным-Фирташем-Бойко. Соответственно, позиция последних во внутренних процессах партии теперь будет больше учитываться.

Читайте такжеСанкции против каналов Медведчука: последствия для Зеленского и УкраиныОднако перераспределение влияния не означает рост авторитета Бойко. Потому как его авторитет базируется на двух вещах. Во-первых, он разбирается во внешней газовой сфере. Но тут его положение усложняется конкурентами в лице Юрия Витренко, которого активно продвигают как авторитета в этой сфере и никуда не девающейся Юлии Тимошенко, которая также сведуща в энергетических вопросах. Потому его авторитет тут весьма сомнителен – он может договариваться с РФ, а также у него есть выходы на Ротшильдов, которые контролировали эту сферу на постсоветском пространстве, но и то, и другое сейчас не очень актуально.

При этом Бойко является компромиссной фигурой внутри ОПЗЖ для выдвижения, к примеру, на должность премьера ввиду того, что он украиноязычный и может получить некую поддержку как на западе, так и в центре Украины. И потому его авторитет и рейтинг достаточно стабильны – плюс-минус 2-3 процента особой роли, особенно в период между выборами, не играют.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

санкции Юрий Витренко Юлия Тимошенко Сергей Левочкин Виктор Медведчук Юрий Бойко ОПЗЖ
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