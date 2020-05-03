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"Секта свидетелей МВФ" в Украине завела Фонд в идиотскую ситуацию

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
3 мая 2020, 10:24публикуется на языке оригинала

Требование МВФ насчет закона о НАБУ – из области внешнего управления, никакой экономикой тут и не пахнет.

Логотип МВФ
Украинские "грантоеды" ставят МВФ в идиотское положение / IMF

Украина – страна абсурда, которая доводит до абсурда даже своих международных партнеров.

Очевидно, письмо о недопустимости внесения изменений в законодательство о НАБУ, иначе – приостановка сотрудничества, Офису президента писал не лично глава миссии МВФ, а наши уважаемые грантоеды. Они, как известно, давно борются за Сытника и носятся с ним, как с писанной торбой. Хотя реально результаты работы главы НАБУ нулевые, к тому же, он попал в реестр коррупционеров.

Грантоедские игры втягивают МВФ в идиотскую ситуацию. Понимаю, если бы Сытник был таким себе капитаном Каттани, который бы сажал коррупционеров и показывал отличные результаты работы. Но нет же, речь идет об абсолютно неэффективной структуре, которая проедает деньги, не принося никакой пользы. Грантоеды затевают такую игру, поскольку не хотят отвечать за то, что наворотили. Ведь именно они сформировали Сытника, абсолютно импотентные НАБУ и САП, бредовые законы...

МВФ же ничего в украинских реалиях уже не понимает и наивно полагает, что здесь есть честные борцы с коррупцией, которым угрожают страшные коррупционеры. Неадекватно оценивая ситуацию, Фонд начинает злоупотреблять своим положением. И нынешние требования – уже из области внешнего управления, никакой экономикой тут уже и не пахнет.

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Защищая от увольнения, как МВФ думает, честного борца с коррупцией, он втягивается в идиотскую ситуацию. Хорошо, предположим, сейчас Сытника отобьют и оставят на должности еще на пару лет, но ведь и за это время результатов не будет. А это значит, что они с ним еще больше утонут.

Я думаю, что эта история на самом деле не особо повлияет на действия МВФ относительно Украины. Тем более, что МВФ уже пообещал выделить нашей стране 2 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, независимо от истории наших отношений.

Если Украина будет добросовестно выполнять все требования, которые выдвигает МВФ, успешной она не станет. Ни одна страна мира не стала успешной при поддержке МВФ.

Наша власть должна вести переговоры о реструктуризации долгов. Мы наплодили кучу грантоедов и партий, которые с ними связаны, и они требуют в кризис выплачивать долги полностью – отдавать долги до последнего украинца. Хотя все страны сейчас договариваются о реструктуризации долгов.

Украине нужна нормальная экономическая политика, позволяющая развивать собственный бизнес и промышленность. Тогда мы не будем нуждаться в подачках МВФ, сможем не слушать Фонд и всю эту гоп-компанию. Поскольку следование тому, что они говорят, приводит лишь к тому, что в Украине зарабатывают только банкиры и спекулянты, и все.

Белиберда, связанная с "сектой свидетелей МВФ", должна наконец закончиться. Должно быть введено нормальное управление Нацбанком, который, в свою очередь, должен стимулировать развитие национальной экономики, а не бегать за МВФ, как за последней инстанцией. Нужно сократить затраты бюджета за счет трат на антикоррупционные органы, снести наблюдательные советы, которые ни к чему не приводят. В результате мы получим необходимый ресурс для развития экономики, а не будем ждать "манны небесной" от МВФ.

Все, что последние пять лет нам говорили об МВФ, оказалось фикцией и бредом. Нас уверяли, что сотрудничество с МВФ – это знак для инвесторов о том, что все хорошо, что с нами можно иметь дело. И что? В итоге, сейчас в страну заходит 2 млрд долларов, когда даже при Януковиче было 10 млрд без сотрудничества с Фондом. Так что все эти доводы – фикция.

Тарас Загородний, экономический и политический эксперт, специально для Главреда

МВФ кредит МВФ Тарас Загородний НАБУ Артем Сытник
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