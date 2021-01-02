Три главных провала-2020: как власть заминировала экономику

Построив бюджет-2021 на фантастическом прогнозе, правительство заложило мину замедленного действия

Условным достижением власти в 2020-ом можно считать быструю смену правительства: когда Кабмин Гончарука продемонстрировал свою некомпетентность и неэффективность, президент Зеленский не тянул время и не ждал чуда, а сразу принял решение о замене. Беда только в том, что новое правительство оказалось ненамного лучше.

Были у власти успехи, пусть и скромные, в экономической сфере:

В сложной экономической ситуации из-за пандемии удалось реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, в частности, "Велике будівництво". За год было построено несколько критически важных автодорог, особенно на юге Украины, где десятки лет ничего не ремонтировалось и не строилось.

Было восстановлено сотрудничество с МВФ, с которым удалось не только подписать новую программу на сумму более 5 млрд дол, но и получить первый транш в размере 2,1 млрд дол. Это помогло пополнить золотовалютные резервы НБУ и решить ряд бюджетных проблем.

Было создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Потенциально это может возродить внимание государства к основной отрасли экономики, коей является промышленность. Пока практических результатов нет, но это стоит отметить как управленческий позитив.

Провалов в экономической сфере в 2020 году было предостаточно.

Главный из них – так и не появилась стратегия экономического развития. Более того, нет даже однолетней программы деятельности правительства. При отсутствии стратегии ни внутри страны, ни за ее пределами никто не понимает, какую мы строим экономическую модель. А потому не стоит рассчитывать на какие-либо инвестиции.

Несмотря на благоприятную конъюнктуру и сотрудничество с МВФ, гривна в 2020 году все равно девальвировала: в начале года курс был 23,5 грн за дол, а к концу – уже 28,5. Девальвация – это негативное явление в любом случае, потому что говорит об обесценивании наших с вами доходов, а это, в свою очередь, значит сокращение потребления и сужение внутреннего рынка, что приводит к сокращению ВВП страны.

Уже в ноябре 2020-го госказначейство прекратило финансирование всех статей бюджета, кроме защищенных – социальных статей и обслуживания госдолга. Это говорит о плачевном состоянии госбюджета на конец 2020 года.

У власти нет ни стратегии, ни модели экономического развития страны, она не думает о будущем и заботится только о том, как пережить завтрашний день. Потому и мыслит только о том, где взять денег в долг, чтобы залатать бюджетные дыры. Отсутствие экономической политики является основной бедой, от которой "танцуют" все остальные проблемы.

Таким поведением власть заложила на 2021 год только негативные экономические процессы. Дальнейшее отсутствие какой-либо стратегии или модели экономического развития не сделает Украину инвестиционно привлекательной, и никакие "инвестиционные няни" тут не помогут.

Бюджет-2021 рассчитан, исходя из абсолютно нереального состояния экономики – такой экономики, которая предполагается в бюджете, в Украине в 2021 году не будет ни при каких условиях. Прежде всего – не будет роста ВВП на 4,6%. А ведь именно на этом прогнозе построен весь бюджет. Это значит, что и доходную, и расходную часть бюджета будет нереально выполнить, а потому в разгар нового финансового года придется вносить изменения в бюджет, причем проводить секвестр нужно будет не раз. Построив бюджет на нереалистичном прогнозе, правительство заложило мину замедленного действия.

Следовало строить бюджет, исходя из нулевого роста экономики. Если же рост будет больше, значит, бюджет будет лучше наполняться. Но власть построила бюджет на росте, которого нет и не будет, чем и заложила для страны наперед стопроцентные проблемы.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда