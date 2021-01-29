Украина как никогда близка к президентству "нового Януковича"

Экс-регионалы как никогда близки к реваншу / коллаж УП

Говорят, что на дне рождении Владимира Зеленского присутствующие поднимали тосты за второй срок действующего гаранта. От чего тот расплывался в улыбках и всерьёз верил в такую возможность. Это, конечно, он зря.

Чем дальше в лес, тем больше очевидно здравомыслящему наблюдателю, что никакой второй срок Зеленскому не светит. Он попросту будет не способен выиграть во втором туре. Математически.

Задача его рейтинга уже предрешена. А рассуждения о втором сроке превращают действующего президента в консерву для роста рейтингов кандидатов от ОПЗЖ.

Любой из них будет стабильно подрастать за счет потери Зеленским левого фланга своих избирателей, которые никогда к нему больше не вернутся.

Читайте такжеЗеленский попал в ту же ловушку, что и ЮщенкоКстати, смешно читать возмущения от социологии КМИСа.

Предыдущие исследования других контор уже давно демонстрируют одну и ту же динамику. Которая свидетельствует только об одном - единый кандидат от ОПЗЖ с очень высокой вероятностью выйдет во второй тур любых ближайших выборов президента.

И пусть никого не возмущает наличие двух кандидатов в исследованиях от одной ОПЗЖ - мы все прекрасно понимаем, что единый кандидат от ОПЗЖ будет. Потому что так решит Кремль.

И если Юрий Бойко останется первым в этих исследованиях, то Виктор Медведчук снимется в его поддержку и общим кагалом они все равно выведут своего кандидата во второй тур.

Потому что там единый кандидат от ОПЗЖ с высокой вероятностью победит и действующего президента, и предыдущего тоже (да, у Петра Порошенко потолки надежно покоятся на своих местах и с высокой вероятностью никуда не денутся за ближайшие три года).

В любом случае, возмущаться этому раскладу также бесполезно, как Зеленскому мечтать о втором сроке.

Читайте такжеПрезидентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанацияИз политического монополиста, владеющего всей страной, всего лишь за полтора года он превратился в нытика, который не способен без проблем выгнать из собственной фракции депутата.

Ирония судьбы. Как и с рейтингами ОПЗЖ.

Поймите, друзья, это всё уже было. Мы зашли в почти полное повторение истории 2007-2009 года, которая закончилась легкой победой Януковича от имени Партии регионов.

Совершенно неважно, Бойко или Медведчук получат в результате честных украинских выборов удостоверение президента Украины. В любом случае это будет нести катастрофу для всей страны. Добровольную политическую капитуляцию в пользу врага.

Кто-то готов к подобным рискам и трезво их оценивает? Сильно сомневаюсь.