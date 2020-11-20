Украинцы оплатят миллиардный иск Китая по Мотор Сичи из своего кармана

Китайские инвесторы Мотор Сич подали иск на Украину в размере 3,5 миллиардов долларов / УНИАН

Китайские инвесторы украинского предприятия Мотор Сич намерены взыскать с Украины ущерб в размере 3,5 миллиарда долларов. Китайцы утверждают, что "...украинская власть своим поведением экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие права, предусмотренные действующим соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанном 31 октября 1992 года между правительствами Украины и Китая".

Как только все заговорили о привлечении для работы в международном арбитраже три известных американских юридических компании, тут же Турция отказалась закупать украинские авиадвигатели для беспилотников. Потому что ни одна вменяемая страна не хочет ввязываться в торговые отношения со страной, находящейся в судебных разборках.

Раз уж Китай приобрел пакет акций у бывшего владельца Мотор Сичи и до этого процесс приватизации никто не останавливал, то желательно было бы довести этот процесс до конца.

Китай – хорошая поддержка для украинского авиастроения. Денежная масса в Китае достигла $25 трлн. Для сравнения - в США она составляет $16 трлн. Поэтому Украине выгодно было бы работать с теми, у кого больше денег.

А китайских инвестиций в Украине не хватает. Сейчас в Украине присутствует национальный инвестор Китая – биржа Bohai Commodity Exchange, которая ранее приобрела украинский банк реконструкции и развития и половину контроля над украинской биржей ценных бумаг - ПФТС. Но этого недостаточно при том количестве инвестиций, которые потенциально могли бы зайти в Украину.

Читайте такжеТурция отказалась от закупок украинской продукции Мотор СичИсправить еще ничего не поздно. Если бы этот вопрос был бы решен в правовом поле, а не в политическом, то это могло бы стать для других иностранных инвесторов, но пока мы их только отталкиваем.

Отмечу, что конфликт в Мотор Сичи – это во многом часть торговой войны между США и Китаем, поскольку именно американская сторона не хотела, чтобы украинские технологии попадали в руки китайских специалистов. Именно поэтому США где только можно ставят барьеры для китайских инвесторов. Но Украина должна исходить из интересов своего государства и не может входить в положение всех вокруг, окончательно уничтожая свой рынок авиастроения и полностью становясь аграрной державой.

Откуда Украине брать эти деньги в случае проигрыша суда? Источников для повышения доходной части бюджета у Украины нет – ВВП стремительно падает. И это при том, что нам еще нужно выполнять обязательства по ОВГЗ и кредитным обязательствам МВФ. В таком случае традиционный путь наших властей – повышать налоги. Но так как и их повышать уже некуда, дополнительная налоговая нагрузка ляжет в цены. В первую очередь – на энергоресурсы и тарифы ЖКХ.

Александр Гончаров, директор Института развития экономики Украины, специально для Главреда