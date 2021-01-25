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Украине не стоит надеяться на Навального и изменения в политике РФ

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

25 января 2021, 08:37

Пять главных выводов из протестов в России

Протесты в России 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального
Протесты в России 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального / Reuters

О протестах в России. Мои выводы:

1. Информационная повестка протестной волны проиграла властям. Протесты выглядели беспорядочными, не очень организованными и, самое главное, растерянными и не совсем убедительными. Вроде как вышли за Навального, а вроде бы против коррупции. И что дальше? К чему это должно было привести, кроме как дерзко самовыразиться, выйдя на несанкционированную акцию? Ответов не было.

2. Руководство РФ действовало явно лучше, чем в 2017 или 2019 годах. Они не стали гнать на всех подряд, оскорблять народ или раскручивать тезис про цветные революции. Главный посыл звучал так: это всё неразумные, молодые люди, которых ввели в заблуждение всякие провокаторы. Ими легко манипулировать, потому что они молоды, неопытны и не знают по-настоящему "смутных времён" в 90-х. На федеральных каналах даже допустили критику в адрес властей за то, что они не работают с молодёжью и отстали от её трендов.

3. Демонстрации были больше, чем в 2017 и 2019 годах, но при этом их повестка осталась узкой, и не вышла за рамки единственного меседжа "коррупция и воровство - это плохо". Мало кто с этим спорит в России. Такая повестка не подходит для политической борьбы, и её легко купировать в стране, где коррупция - это общественная норма и часть социально-политического консенсуса (как и у нас, кстати).

4. Реакция стран Запада была не столько слабой, сколько слишком навязчивой и отсталой. Использовались те же либеральные клише, что и 20 лет назад, которые уже не работают. После штурма Капитолия 6 января, гневные посты посольства США и Госдепа воспринимались уже совсем не так. Более того, чрезмерное внимание к протестам и публикация их маршрутов на сайте посольств ещё до начала демонстраций сыграли только против самого Запада, и дали властям повод говорить о прямой связи Навального с западными спецслужбами. Дескать, видите, как слаженно постят в соцсетях?

Читайте такжеЧетыре причины, почему Навальный не повторит успех украинских майдановВ общем реакция Запада никого особенно не удивила, пробиться к россиянам не смогла, и била по легитимности самого Навального.

5. Протесты показали, что в России социальное недовольство есть и оно растёт. Они дадут повод правительству усилить контроль государства над теми сферами, где они пока что проигрывают (соцсети и мессенджеры), переиначить свою коммуникацию с молодёжью и провести политический транзит так, чтобы всё выглядело, будто жизнь меняется, может быть даже с привлечением некоторых оппозиционеров и самого Навального, который, по-моему мнению, и так связан с частью российских элит.

Не знаю, получится ли у них что-то поменять. Учитывая закостенелость некоторых государственных институтов и архаичность взаимоотношений власти и общества, может быть, не получится. Но это уже другая история.

Хотя протесты были массовыми и собрали много людей (если сравнивать с предыдущими), Украине не стоит надеяться на Навального и фундаментальные изменения внешней политики РФ. Даже если он станет президентом, ничего не изменится. Он будет действовать так, как хотят большинство россиян и правящие элиты, которые могут помочь его кооптировать во власть.

новости России Владимир Путин Алексей Навальный протесты в России Илия Куса
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