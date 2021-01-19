Почему Украина зря оплакивает уход Меркель

Украине пора определиться, чего она хочет от Германии / Reuters

Армин Лашет был избран новым лидером партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз. И хотя в Украине Лашета не редко называют "пророссийским", однако все не совсем так. Если любого политика, который не отстаивает интересы Украины и украинцев, называть пророссийским, тогда, выходит, политиков всех стран можно назвать таковыми.

Если Украина, выстраивая отношения с Германией и миром в целом, руководствуется принципом моральной политики и оперирует категориями "справедливость", "честность", "надежность" и "вера", ей будет сложно назвать кого-либо, не только Берлин, надежным союзником. Потому что у любой страны так или иначе имеются завязки на Россию – экономические, коммерческие, финансовые, инфраструктурные, и у всех есть свои прагматичные интересы, которые далеко не всегда соответствуют тому, чего хочет Украина.

Украина должна определиться, чего она сама хочет от Германии. Отталкиваясь от этого, можно будет оценивать нового лидера ХДС. Пока что понять, чего хочет Украина, сложно.

Армин Лашет является ставленником Ангелы Меркель, и она хотела, чтобы лидером партии Христианско-демократический союз стал именно он. Потому вряд ли Лашет отойдет от стратегического курса, заданного Меркель.

Хотя, с другой стороны, Армин Лашет является представителем той части немецкого истеблишмента, которая привержена прагматизму и мягкой позиции по отношению к России в тех сферах, где немцы видят перспективы и потенциал сотрудничества: энергетика, экономика, торговля и инвестиции. В этих сферах Лашет, конечно же, будет продолжать политику осторожного диалога, которая не останавливалась после 2014 года.

Читайте также"Мамочкин" политик и адепт Шредера: кто такой Армин Лашет и чего ждать УкраинеС 2016-го в Германии начали открыто говорить о том, что нужно разговаривать с Российской Федерацией, поскольку нельзя находиться с ней в состоянии перманентного конфликта. Но это не означает "пророссийскости" в том понимании, в котором у нас об этом говорят. Это – прагматизм, который свойственен немецким политикам.

Кроме того, при власти в Германии находятся люди, ставящие коммерческие интересы Германии выше других. И в этом плане позиция Лашета вполне логична, с точки зрения немцев, а не украинцев.

Так что ничего сверхъестественного после избрания нового главы ХДС не случилось. Позиция других кандидатов на этот пост не сильно отличалась. Немного жестче в публичной риторике в отношении России был Фридрих Мерц, но я бы не сказал, что его видение немецко-российских отношений как-то отличалось. Он тоже выступал за взаимное сотрудничество и диалог, а также считал, что нельзя постоянно конфликтовать с Россией и провоцировать эскалацию с ней. Он мягко критиковал Соединенные Штаты за некоторые аспекты их внешней политики (например, те же санкции за строительство Северного потока-2), которые, по его мнению, не оправданы.

Что касается СП-2, то Украине давно следовало понять, что это – не сугубо российский проект, который Москва силой впихивает европейцам. Это – российско-немецкий проект, в основе которого лежат не столько политические, сколько экономические интересы. Он имеет четкую коммерческую основу и энергетическую логику для Германии. Для Германии СП-2 очень важен.

Потому, конечно же, многие немецкие политики критикуют санкции США. И делают они это не потому, что куплены Москвой, а потому что, во-первых, санкции Штатов являются экстерриториальными, вводятся в одностороннем порядке, и к ним есть вопросы, с точки зрения международного законодательства, а, во-вторых, налицо конкуренция Германии со Штатами в энергетическом секторе. Мы же говорим не о том, что "силы добра воюют с силами зла", а о банальной конкуренции: Штаты хотят завалить этот проект, чтобы увеличить поставки сниженного газа в Европу.

Потому я думаю, что для Украины после избрания Лашета главой Христианско-демократического союза принципиально ничего не изменится, и стратегический курс, заданный Ангелой Меркель, продолжится.

Все ключевые решения в Германии по стратегически важным вопросам в области безопасности и обороны в Европе, включая конфликт в Украине и отношения с Россией, принимаются не одним человеком, а "коллективным разумом" – немецким истеблишментом. Поэтому из-за смены лидера правящей партии (если она еще будет правящей, потому что впереди – выборы) позиция Германии не опрокинется. Разве что изменятся подходы или публичная риторика. Но фундаментально российско-немецкое сотрудничество не изменится и никуда не денется, потому что это логичный процесс.

Украине нужно думать не о том, как жаловаться или не жаловаться на "пророссийскость" некоторых немецких политиков, а о том, как нам заменить Россию в тех сферах сотрудничества, в которых она взаимодействует с Германией и которые нас раздражают. Именно этого от Украины ожидали после 2014 года – что она, преобразовав внутреннюю систему и экономику, сумеет каким-то образом компенсировать потери от санкций, которые понесли европейские страны, а Германия – особенно. Но Украина этого так и не сделала, потому ей жаловаться не на что.

От Украины еще с 2016-го ждут не лозунгов, а практических шагов и прагматичных предложений. На рубеже 2015-2016 годов эффект лозунгов закончился, и с 2016-го началась усталость от Украины и смена приоритетов, ведь появились совсем другие проблемы и вопросы, которые заняли умы европейцев. Эйфория после Майдана поддерживалась в 2014-2015 гг., потому что была активная фаза войны, но, когда после "Минска-2" ситуация отчасти была заморожена, публичные заявления перестали оказывать эффект.

Читайте такжеЭпоха Меркель заканчивается, и это плохая новость для УкраиныК слову, в этом плане колонка президента Зеленского, опубликованная в прошлом месяце в Financial Times, абсолютно бессмысленна, потому что он использовал лозунги тех времен, будто у нас только что произошла революция, и мы только становимся на путь реформ. В глазах европейцев, особенно немцев, это выглядит как издевательство: прошло шесть лет, немалый срок – пора показывать четкие результаты.

Так что не исключено, что лидерство Армина Лашета будет более прагматичным, циничным и жестким, в том числе по отношению к Украине. Немцы, в принципе, склонны все считать, а у Лашета четко просматривается бизнес-подход ко всем этим вопросам.

Если Украина будет демонстрировать какие-то результаты, у нас не будет проблем с Германией. Потому нет смысла переживать, кто чей ставленник из немецких политиков. Главное – чего мы хотим от Германии и как будем выстраивать свою политику.

Если Украина будет продолжать топтаться на одном месте с красивой потемкинской ширмой, то будет не важно, кто будет лидером ХДС, результат был бы один и тот же – стагнация. Победил бы Мерц или осталась бы Меркель – не важно.

В Украине сейчас оплакивают скорый уход с должности канцлера Ангелы Меркель, у нас это подается как трагедия. Однако и при Меркель, которая была канцлером с 2014 года, наши отношения с Германией особо не развивались. Почему же мы не воспользовались таким "волшебным временем"? Ведь именно такой нарратив сейчас складывается...

Украине крайне важно концентрировать внимание и усилия на том, какова наша повестка дня с Германией, что мы ей предлагаем, особенно с учетом смены лидерства партий и начала борьбы за канцлерство. И у нас есть время до сентября, чтобы сформировать свою повестку и меседжи для нового руководства Германии.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда