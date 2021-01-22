Украинизация еще ни разу не сработала, но мы снова наступаем на эти грабли

Украинизация не поможет украинцам создать сильное государство/ УНИАН

Когда говорят, что язык - это способ сохранения идентичности, то я сразу вспоминаю цыган. У них есть все атрибуты для сохранения самоидентичности. Свой язык. Своя культура. Только своего государства нет.

Мне не нравится этот пример, но есть страны потерявшие свою идентичность, культуру и язык - это страны Латинской Америки. Это потомки инков, ацтеков и других племён со своей историей цивилизации, но которые полностью ассимилировались с испанцами и португальцами. Взяли их религию. Язык.

Тем не менее, они смогли завоевать свою независимость. И у них есть свои государства. Многие из них намного успешнее Украины.

В Украине тоже есть свой язык, культура, но долгое время это никак не помогало создать своё сильное государство.

Даже в те редкие моменты, когда ненадолго удавалось создать государство, то вскоре мы его все равно теряли.

Давайте вспомним 1917. Разве тогда наши политики не делали ставку на украинизацию? И что? Это сильно помогло сохранить государство? Да, можно сколько угодно обвинять сильных и коварных противников. Однако это больше напоминает попытки ребёнка закрыть глаза и думать, что так ты станешь невидимым. Чушь все это!

Читайте такжеПочему украинизация сферы обслуживания на руку пророссийским политикамДаже сейчас никто не может признать, что вместо решения реальных экономических проблем, политики занимались идеологической хренью. И эта хрень не пользовалась поддержкой среди населения! Потому никто не хотел воевать и защищать страну.

И почему-то, когда пришли большевики, то им удалось создать армию там, где раньше не получились это сделать у Директории и УНР. Потому что они предложили реальное решение экономических вопросов. А идеологией они начали заниматься после своей победы. Только опять же. Эту версию никто не хочет признать. И хуже, что не выучив уроки истории, мы наступаем на одни и те же грабли.