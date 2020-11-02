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Украина окончательно превратилась в "банановую республику"

Сергей Панасюк

Конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры Украинско-Американского Университета Конкордия

2 ноября 2020, 10:07

Законопроект Зеленского о прекращении полномочий Конституционного суда создает угрозу для существования Украины как правового и демократического государства.

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Законопроект Зеленского нарушает Конституцию / Reuters

Законопроект Зеленского об отмене полномочий судей КСУ - это конституционный цирк. Иначе я его назвать не могу. Было невозможно себе представить такое развитие. Можно было попытаться внести изменения в закон о КСУ, вернуть все отмененные статьи, провести референдум – и это было бы более или менее адекватно и в правовом поле. То, по какому пути они решили идти - это путь в один конец. Ибо получается, что парламент и президент могут все. Например, завтра они придумают, что Крым Украине уже не нужен, напишут красивую преамбулу и будет так.

Эта инициатива президента создает сразу несколько опасностей.

  1. Ею вообще игнорируются Конституция и основы жизни и существования правового и демократического государства.
  2. Если так поступают президент и парламент, то это позволяет всем делать все, что заблагорассудится.
  3. Может быть создан новый КСУ, который будет существовать параллельно с действующим.
  4. Мы будем выглядеть "банановой республикой" в глазах наших партнеров, потому что ни один адекватный эксперт не подтвердит конституционность этой инициативы президента.

Читайте такжеПри Зеленскому Украина стала протекторатом БечуаналендомДля чего это было сделано? Возможно, с целью повышения рейтингов, ведь люди не поняли того, что написано в решении, им начали говорить о "зраде". Хотя это не совсем так, потому что безвиз никто не отбирает, и е-декларации этим решением КСУ не отменяли.

Каким бы ни было решение КСУ и как бы оно кому-то не казалось неправильным, но можно было бы урегулировать этот вопрос в правовом поле. Это очень неправильная история для государства, которое хочет называться правовой, потому что это абсолютно непрезидентские и непарламентские полномочия.

Есть разные точки зрения конституционалистов относительно самого решения КСУ - кто-то говорит о его недостаточной аргументированности, но я считаю, что это был крик КСУ о невмешательстве в работу судебной ветви власти. Потому что сам КСУ уже давно намекает властям, мол, ребята, не лезьте в полномочия, которые вам не свойственны. Так уже было и тогда, когда президент хотел вмешиваться в антикоррупционную деятельность, а КСУ этого не допустил, потому что не может одна ветвь власти контролировать антикоррупционную систему. Единственное, что свое решение КСУ должен был бы объяснить более человеческим языком и, по крайней мере, намекнуть на решение сложившейся проблемы, но он этого не сделал. Потому что у КСУ есть большая проблема - они умные юристы, но далеки от людей. Надо больше говорить с людьми и объяснять им свои решения!

Читайте такжеКак Зеленский поломал планы оппозицииИ хоть Зеленский и является инициатором роспуска КСУ, поскольку решение будет принимать парламент, я не думаю, что он лично будет нести за него ответственность. Потому что вопрос импичмента в Украине - это "бабайка", которую почти невозможно реализовать, из-за сложной процедуры и других нюансов, тем более, что в нем (на последних этапах) участвует и сам КСУ. Но бог с ним, ведь главная проблема сейчас - в правовом нигилизме в стране. Ведь Зеленского можно заменить, а страна у нас одна.

Если это все дальше будет разворачиваться и этот проект закона Зеленского, в конце концов, поддержат в парламенте, то Украина как правовое государство окончательно станет мифом. Я очень надеюсь, что это решение было просто "звоном оружием" и "большие мальчики" вспомнят о здравом смысле, сядут за стол переговоров и выведут Украину из конфликта. На мой взгляд, надо сначала закрыться всем в одном месте и начать работать для народа, а не ради собственных амбиций. И не выходить оттуда до тех пор, пока не найдут решения. Таким решением могут быть, например, наработки качественного законодательства с целью защиты независимости судебной ветви власти, с жестким наказанием за коррупцию и выполнением всех аспектов и советов международных партнеров.

Сергей Панасюк, конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры Украино-Американского Университета Конкордия, специально для Главреда

Верховная Рада Владимир Зеленский законопроект Конституционный Суд электронные декларации новости Украины Сергей Панасюк Антикоррупционные законы
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