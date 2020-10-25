Воскрешение Порошенко и печаль Зеленского: первые итоги выборов-2020

Нерешительность Зеленского способствовала укреплению позиций Порошенко

Судя по данным экзит-полов, уже можно сделать первые выводы из результатов местных выборов.

Вывод №1

Поражение "слуг народа". Точный масштаб их катастрофы будет понятен после итогового подсчета голосов, но уже сейчас видно, что для партии президента все очень грустно. В крупнейших городах кандидаты от Зе на мэра даже не вышли во второй тур. А по партспискам "слуги" идут на 3 месте и ниже.

Типичная картина для горсовета такая: на первом месте локальная партия мэра, на втором – ОПЗЖ или Евросолидарность в зависимости от региона (а кое-где они и на первом месте). И лишь потом идут "слуги".

Есть исключения - в основном в центральной Украине, где в ряде областных центров "слуги" получили хороший результат (но и здесь у них откусили много партии вроде За майбутне и местные проекты). То есть, если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то "слуги" становятся лишь третьей партией в стране, уступая и ОПЗЖ, и Евросолидарности.

Вывод №2

ОПЗЖ. Для этой партии главными конкурентами в ее базовых регионах были во-первых, партии мэров. Во-вторых, "слуги народа". По итогам кампании можно сделать вывод, что "слуг" Оппоплатформа на юго-востоке съела. С партиями мэров было сложнее и во многих городах партии мэров вышли в лидеры, но результат их хуже, чем на прошлых местных выборах. Практически нигде они не получили более 50%. То есть горсовет они самостоятельно контролировать не смогут.

Читайте такжеМестные выборы послужат началом проблем для ЗеленскогоА ОПЗЖ взяли весьма приличный процент и потому могут претендовать на вхождение в большинство в горсовете. Ну и крупным успехом для партии стал выход во второй тур их кандидатов в Одессе и, особенно Киеве. Что еще раз показывает важность личности, на которую делаешь ставку.

Вывод №3

Евросолидарность по последним данным показывает неплохой результат на Западной Украине и, кое-где в центре, закрепляя положение партии номер 1 на промайдановском фланге. Еще год назад Порошенко казался сбитым летчиком и без пяти минут сидельцем в СИЗО. Но нерешительная политика Зеленского и его постоянные колебания позволили Порошенко восстановить свои силы. К слову, побочным следствием роста рейтинга ЕС стала утилизация более мелких националистических партий.

Если на прошлых выборах Свобода была представлена в местных советах не только западной, но и центральной Украины, то теперь ее избиратель перетек к Порошенко и по сути "свободовцы" вновь вернулись к своему изначальному статусу региональной партии Западной Украины.

Вывод №4

Локальные партии показали хороший результат. Но есть два нюанса. В большинстве случаев они не смогут самостоятельно сформировать большинство в горсовете и облсовете. Нужно будет работать с общенациональными партиями.

Читайте такжеПроголосовали? Значит, вас "сделали вместе"Во-вторых, если говорить о перспективе парламентских выборов, то ситуация для них сложная. Потому что следующую Раду будут избирать по пропорциональной системе и местные элиты не смогут как раньше двигать своих людей по мажоритарке. Им нужно будет вливаться в общенациональные партии.

Вывод №5

С учетом всего описанного выше главный политический тренд сезона понятен – страна возвращается к противостоянию двух полярных сил – партии войны и партии мира представленных сейчас Евросолидарностью и ОПЗЖ. Нельзя сказать, что перспективы у "третьей силы", которая представлена сейчас "Слугой народа", нулевые. Конечно нет. Тем более, что местные выборы как раз их сторонники, в основном, и проигнорировали, разочаровавших в зеленых кумирах (отсюда и низкая явка, собственно).

Но для того, чтоб "слугам" вернуть доверие нужно много чего сделать и поменять. Но в это верится с трудом. И, не исключено, что нишу займет уже другая политическая сила с другими лидерами. Что касается перспектив досрочных выборов в Раду, то местные выборы показали - шансов для "слуг народа" на "досрочке" нет ровно никаких. А значит по своей доброй воле Зеленский на них не согласится. Но политическая слабость Зе-команды, проявившаяся на этих выборах, создает соблазн для других игроков организовать давление на президента, чтоб он согласился на роспуск Рады не по доброй воле.