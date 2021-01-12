УкрРус
  1. Главная
  3. Мнения

"Здесь больше нечего спасать": на наших глазах нам строят цифровой концлагерь

Андрей Софин

журналист

12 января 2021, 16:48

События в США показали, что "интернет-рубильник" это не мем из КНДР, это реальность, которая грозит большими неприятностями всем нам.

Twitter заблокировал профиль президента США с 88 млн подписчиков.

Следом был удалён аккаунт его штаба.

Следом - десятки тысяч пользователей, которые на эти аккаунты были подписаны. За одну ночь прошлой субботы количество подписок на про-республиканском канале FOX News в твиттере уменьшилось на 120 тысяч.

Удален аккаунт адвоката Трампа Сидни Пауэлл, которая слишком подробно и настойчиво объясняла механизмы фальсификаций на выборах. Удален аккаунт экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. На YouTube удален канал Стивена Бэннона, идеолога предвыборной кампании Трампа и ставшее вирусным видео Рудольфа Джулиани о махинациях с бюллетенями. Удален профиль самого популярного в США радиоведущего Раша Лимбо с аудиторией в 15 млн человек. Cервер "The Donald", где общались сторонники Трампа, уничтожен меньше, чем за сутки. Социальную сеть Parler, куда от цифровых репрессий начали бежать пользователи, удалили из магазина Google. Потом из магазина Apple. С феерической формулировкой "за неспособность модерировать контент, пропагандирующий насилие".

Этого показалось мало, и в конце концов Amazon попросту уничтожил Parler, отключив от своих серверов.

Читайте такжеПять выводов из блокировки аккаунтов Трампа в соцсетяхВсе эти эпизоды - только вершина айбсерга. Под водой – нулевое прайвеси, отслеживание всех данных пользователя, цензура изображений и веб-адресов, прямая и непрямая передача информации властям, продажа личных данных корпорациям и рекламным фирмам, понижение и завышение приоритета показа тех или иных постов. Вы можете думать, что человек перестал писать, и только зайдя на его страницу понять, что он очень даже писал – просто соцсеть вам ничего не показывала. Попробуйте поделиться в Facebook вот этой ссылкой, по которой фальсификации на выборах США доказываются математически. Она не отправится. Хотя и не "пропагандирует насилие".

"Ты нарушаешь наши Нормы сообщества, поди в жопу".

Вот и весь сказ.

Создан не прецедент, но Прецедент. Демократия - базовое понятие гражданского общества. Как только раздается предложение запретить какое-то мнение ради детей, счастья, мира во всем мире - надо быть готовым, что вскоре разрешено будет только одно мнение. Когда к "медиа-гигиене", "закону Яровой", закону "Про электронные коммуникации" приходят пост-советские колонии, это проблемы только граждан этих стран. Но когда на свободе слова в прямом эфире гоцает страна, так или иначе, но защищавшая и распространявшая основополагающий принцип, при этом являясь единственной сверхдержавой, обладая безграничной монополией в социальных платформах, с в возможностью карать и миловать кого угодно - значит, наступили опасные времена.

Оказалось, что в Америке уже возможна ситуация, при которой не каких-то отдельных представителей и не отдельные радикальные движения, а половину страны, 45% избирателей, 75 с чем-то там миллионов граждан можно легким движением руки вписать в маргиналы и выдавить из медиа-поля, а неугодного политика лишить связи разом во всех соцсетях, после чего обращаться к своим сторонникам он сможет только посредством голубиной почты.

Как сказал экс-редактор Breitbart Майло Яннопулос,

"Мы живём в эпоху, в которой грёбаный Терминатор превратился в продажного лживого деревенского п*дора. Здесь больше нечего спасать"

В общем, до всего мира начинает доходить простая вещь: что "интернет-рубильник" это не мем из КНДР, это реальность, и что на рубильнике лежит рука мирового жандарма с поехавшей кукухой. И если какой-то парень в шлёпанцах и измазанной кетчупом футболке может по щелчку пальца заткнуть рот президенту самой могущественной страны мира, то заткнуть сегодня можно любого.

Внезапно оказалось, что и бежать от китайской компартии, азиатских баев, кремлевских чекистов, американских леваков, по большому счету некуда. Можно только выбрать надсмотрщика и ошейник. Выбирай, кто будет за тобой следить - товарищ майор в Одноклассниках, "золотой щит" в Weibo или транснебинарный гендерфлюидный боевой вертолёт в Twitter.

Читайте такжеСвои поисковики и мессенджеры становятся условием независимости любой страныЕдинственное еще живое место – Telegram. Последний оплот свободомыслия, куда спешно перебегает вся медиа-оппозиция США и западной Европы, от американских альт-правых до австрийских консерваторов. Пол Голдинг, Лора Лумер, Винсент Джеймс, Гэвин Макиннес, Алекс Джонс, Пол Джозеф Уотсон, Ник Монро, Томми Робинсон – все уже там. Говорят, Трамп тоже завел аккаунт.

При этом и Телеграму уже давно ставят палки в колеса, не дали запустить криптовалюту. Дуров в условиях, когда на него и его компанию в любой момент может обрушиться и РФ, и США, и транснациональные корпорации с годовым доходом успешных государств, окопался, готовится дать бой и реагирует с выдержкой будийского монаха, но...

После протестов на Болотной от Дурова потребовали делиться данными пользователей ВК со спецслужбами. Тогда разработчик едва успел унести ноги из РФ. Но если за мессенджер возьмутся США, бежать уже будет некуда. Останется единый сплоченный цифровой концлагерь с "нормами сообщества" и модераторами-троцкистами, готовыми наказывать за любое инакомыслие кого угодно и лишая провинившихся одним нажатием кнопки в своих "соцсетях" всех социальных связей.

соцсеть Facebook Twitter Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
«Черные лебеди» полетят стаями, или Главные интриги 2021 года"Черные лебеди" полетят стаями, или Главные интриги 2021 года Президентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанацияПрезидентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация Слепцы во власти ведут миллионы украинцев в пропастьСлепцы во власти ведут миллионы украинцев в пропасть В США начинают строить радикальный социализм пополам с черным расизмомВ США начинают строить радикальный социализм пополам с черным расизмом Распад или диктатура: чем закончится кризис в СШАРаспад или диктатура: чем закончится кризис в США
Следующий материал

Последние новости

16:50
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия
16:48
"Здесь больше нечего спасать": на наших глазах нам строят цифровой концлагерь мнение
16:26
8 типов мигрени и как узнать, что вызывает именно вашу головную боль Видео
16:18
Как распознать популярные схемы мошенничества в интернете: советы экспертов
16:18
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
Реклама
16:16
Шмыгаль после разговора с Витренко и Коболевым пообещал справедливые цены на газ Видео
16:07
Украинских айтишников обвинили в ошибке, приведшей к большой утечке данных из соцсети Parler Видео
15:55
Разработчики хитового Dead by Daylight поделились планами по развитию проекта Видео
15:52
Разработчик украинской вакцины от коронавируса укололся препаратом Moderna Видео
15:32
Очередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию Видео
15:24
Вирусолог объяснил, как связана импотенция и перенесенный COVID-19
15:06
Эрдоган пообещал спасти ЕС от последствий Brexit, если тот выполнит его просьбу Видео
14:54
Вдохновлялись GTA: стало известно, каким будет мультиплеер Cyberpunk 2077
14:49
"Он был великолепен": Илон Маск расписался в уважении к отцу космонавтики Королеву Видео
14:48
В Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду Видео
14:46
6 способов улучшить и защитить зрение естественным путем Видео
13:59
Кишечная палочка: симптомы и причины Видео
13:55
В КСУ сделали заявление об отпуске Тупицкого и назвали стоимость отдыха Видео
13:51
Железнодорожные билеты теперь можно купить в Viber и Telegram: как это сделать
13:37
Снег, гололед и штормовые ветра: кого в Украине ждут синоптические подарки Видео
Реклама
13:33
Позиция по Крыму и Приднестровью: о чем Зеленский и Санду договорились в Киеве Видео
13:12
Медик спрогнозировал, когда вторая волна COVID-19 сойдет на нет Видео
12:55
Ведущий китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене
12:40
Эффективность вакцины, которую купила Украины, тает на глазах: новые данные Видео
12:27
СМИ выяснили, сколько стоит подаренная Лаврову икона из Луганска
12:20
Встреча в нормандском формате: сегодня в Берлине Козак и Ермак обсудят Донбасс Видео
12:19
Студия-создательница невероятной Life is Strange начала работу над 3-ей частью: что известно Видео
12:00
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
11:45
Цена на газ в Европе достигла максимума за два года
11:41
Дело Хизб ут-Тахрир: суд РФ вынес очередные приговоры в отношении крымских татар Видео
11:36
Нумеролог предупредила об угрозах последнего лунного дня: от чего отказаться Видео
11:29
Угроза безвизу и ассоциации: как изменятся отношения Украины с Европой мнение
11:06
Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за Байдена – СМИ Видео
10:52
"Снимай уже все, Настенька": Каменских засветила новый сексуальный купальник Видео
10:50
Американцы начали миллионами устанавливать себе Telegram
10:38
Эксперт рассказал, как украинцев нагло грабят на доставке газа Видео
10:20
Гейтсу и Соросу "предъявили" за причастность к созданию пандемии COVID-19 Видео
10:19
Американцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нет мнение
10:14
Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки Видео
09:49
Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены Видео
Реклама
09:32
Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения Видео
09:22
Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского Видео
09:04
В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19 Видео
09:03
Ковид, кризис и придурь властей: что будет с гривней в 2021 году
08:59
Психолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
08:45
Над Камчаткой взорвался метеорит Видео
08:43
Почему Зеленскому лучше дружить с Лукашенко, а не с гастролирующей оппозицией мнение
08:14
Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
08:10
В России дерзко ответили на предложение Киева вернуть Крым Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять