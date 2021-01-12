"Здесь больше нечего спасать": на наших глазах нам строят цифровой концлагерь

Twitter заблокировал профиль президента США с 88 млн подписчиков.

Следом был удалён аккаунт его штаба.

Следом - десятки тысяч пользователей, которые на эти аккаунты были подписаны. За одну ночь прошлой субботы количество подписок на про-республиканском канале FOX News в твиттере уменьшилось на 120 тысяч.

Удален аккаунт адвоката Трампа Сидни Пауэлл, которая слишком подробно и настойчиво объясняла механизмы фальсификаций на выборах. Удален аккаунт экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. На YouTube удален канал Стивена Бэннона, идеолога предвыборной кампании Трампа и ставшее вирусным видео Рудольфа Джулиани о махинациях с бюллетенями. Удален профиль самого популярного в США радиоведущего Раша Лимбо с аудиторией в 15 млн человек. Cервер "The Donald", где общались сторонники Трампа, уничтожен меньше, чем за сутки. Социальную сеть Parler, куда от цифровых репрессий начали бежать пользователи, удалили из магазина Google. Потом из магазина Apple. С феерической формулировкой "за неспособность модерировать контент, пропагандирующий насилие".

Этого показалось мало, и в конце концов Amazon попросту уничтожил Parler, отключив от своих серверов.

Читайте такжеПять выводов из блокировки аккаунтов Трампа в соцсетяхВсе эти эпизоды - только вершина айбсерга. Под водой – нулевое прайвеси, отслеживание всех данных пользователя, цензура изображений и веб-адресов, прямая и непрямая передача информации властям, продажа личных данных корпорациям и рекламным фирмам, понижение и завышение приоритета показа тех или иных постов. Вы можете думать, что человек перестал писать, и только зайдя на его страницу понять, что он очень даже писал – просто соцсеть вам ничего не показывала. Попробуйте поделиться в Facebook вот этой ссылкой, по которой фальсификации на выборах США доказываются математически. Она не отправится. Хотя и не "пропагандирует насилие".

"Ты нарушаешь наши Нормы сообщества, поди в жопу".

Вот и весь сказ.

Создан не прецедент, но Прецедент. Демократия - базовое понятие гражданского общества. Как только раздается предложение запретить какое-то мнение ради детей, счастья, мира во всем мире - надо быть готовым, что вскоре разрешено будет только одно мнение. Когда к "медиа-гигиене", "закону Яровой", закону "Про электронные коммуникации" приходят пост-советские колонии, это проблемы только граждан этих стран. Но когда на свободе слова в прямом эфире гоцает страна, так или иначе, но защищавшая и распространявшая основополагающий принцип, при этом являясь единственной сверхдержавой, обладая безграничной монополией в социальных платформах, с в возможностью карать и миловать кого угодно - значит, наступили опасные времена.

Оказалось, что в Америке уже возможна ситуация, при которой не каких-то отдельных представителей и не отдельные радикальные движения, а половину страны, 45% избирателей, 75 с чем-то там миллионов граждан можно легким движением руки вписать в маргиналы и выдавить из медиа-поля, а неугодного политика лишить связи разом во всех соцсетях, после чего обращаться к своим сторонникам он сможет только посредством голубиной почты.

Как сказал экс-редактор Breitbart Майло Яннопулос,

"Мы живём в эпоху, в которой грёбаный Терминатор превратился в продажного лживого деревенского п*дора. Здесь больше нечего спасать"

В общем, до всего мира начинает доходить простая вещь: что "интернет-рубильник" это не мем из КНДР, это реальность, и что на рубильнике лежит рука мирового жандарма с поехавшей кукухой. И если какой-то парень в шлёпанцах и измазанной кетчупом футболке может по щелчку пальца заткнуть рот президенту самой могущественной страны мира, то заткнуть сегодня можно любого.

Внезапно оказалось, что и бежать от китайской компартии, азиатских баев, кремлевских чекистов, американских леваков, по большому счету некуда. Можно только выбрать надсмотрщика и ошейник. Выбирай, кто будет за тобой следить - товарищ майор в Одноклассниках, "золотой щит" в Weibo или транснебинарный гендерфлюидный боевой вертолёт в Twitter.

Читайте такжеСвои поисковики и мессенджеры становятся условием независимости любой страныЕдинственное еще живое место – Telegram. Последний оплот свободомыслия, куда спешно перебегает вся медиа-оппозиция США и западной Европы, от американских альт-правых до австрийских консерваторов. Пол Голдинг, Лора Лумер, Винсент Джеймс, Гэвин Макиннес, Алекс Джонс, Пол Джозеф Уотсон, Ник Монро, Томми Робинсон – все уже там. Говорят, Трамп тоже завел аккаунт.

При этом и Телеграму уже давно ставят палки в колеса, не дали запустить криптовалюту. Дуров в условиях, когда на него и его компанию в любой момент может обрушиться и РФ, и США, и транснациональные корпорации с годовым доходом успешных государств, окопался, готовится дать бой и реагирует с выдержкой будийского монаха, но...

После протестов на Болотной от Дурова потребовали делиться данными пользователей ВК со спецслужбами. Тогда разработчик едва успел унести ноги из РФ. Но если за мессенджер возьмутся США, бежать уже будет некуда. Останется единый сплоченный цифровой концлагерь с "нормами сообщества" и модераторами-троцкистами, готовыми наказывать за любое инакомыслие кого угодно и лишая провинившихся одним нажатием кнопки в своих "соцсетях" всех социальных связей.