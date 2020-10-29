Зеленский ничего не решает

Зеленский - номинальный президент/ Reuters

Люди, требующие от президента Зеленского, чтобы он что-то сделал, демонстрируют полное непонимание того, как устроена украинская политика.

Владимир Зеленский не может ничего сделать, потому что он ничем не управляет. Управляют – и тоже не государством в целом, а отдельными его функциями, группы влияния, ФПГ или, если хотите, кланы.

Кто-то контролирует НКРЭКУ или АМКУ, кто-то полицию, кто-то СБУ или добычу янтаря. Глава клана при этом не обязательно должен занимать какую-то государственную должность. А тот, кто должность занимает, может иметь в разы меньше полномочий, чем "смотрящий", числящийся на должности его внештатного советника.

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Зеленский же просто номинальный президент, окруженные чужими ему группами влияния. Он может красиво говорить и разводить руками, но любое решение президента – обязательно продукт консенсуса определенных групп. Продукт "договорняка", в котором население, никем не представленное, конечно же, не участвует и которое, что логично, ничего с него не получает.