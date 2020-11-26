Зеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами Украины

Владимир Зеленский / Официальный сайт президента Украины

Сегодня гарант отдыхает с рабочим визитом в Днепропетровской области.

Внимательно почитала его расписание.

Если коротко – заканчивать можно было уже в полдень, после церемонии прощания с Великим конструктором ракетно-космической техники.

Но нет. Мы поедем посмотреть на кусок окружной в Днепре. Затем перелетим в Кривой Рог, там посмотрим еще на один кусок дороги, часик почешем языками о перспективах родного города очевидно в целях агитации за кандидата от Ахметова, покушаем, попрощаемся и вернемся в столицу.

Так протекает очередной день президента Украины.

И примерно по такому графику он живет вот уже полтора года. Церемониальные встречи, поверхностные разговоры.

Бездарно и бесполезно. Проедая миллиарды в год на себя и свою обслугу.

И если кто-нибудь лет через десять спросит его в интервью – а назовите хотя бы Топ-10 ваших достижений на посту, увидим на его лице глубокую задумчивость. Вспомнит вкус перекусанных бутербродов, заботливо приготовленных службой протокола. И безукоризненный стиль Мендель. Больше, судя по первым полутора годам – вспомнить особо нечего.

Читайте такжеЭтот Зеленский уже скис, несите другогоА нет, есть. Правда, пришлось все на первый месяц президентства. Разрешил называть себя просто Владимиром. Открыл проход по улице Банковой. Отменил школьную форму и фуражные запасы. Остался человеком.

Всё.

А дальше – одни помехи и провалы. Хотел съехать с Банковой – не получилось. Хотел ездить на работу на велосипеде – не разрешили. Хотел добиться мира – не получилось. Хотел построить дороги – челядь все разворовала. Хотел снизить тарифы – но они почему-то не упали. Хотел вернуть миллионы украинских гастарбайтеров домой – но они оказались не идиотами. Хотел построить "країну своєї мрії" - по факту все тот же покосившийся сарай.

А почему? Так все время же мешали. С первого дня. Нелюбимая и располневшая женщина Богдан. Взявшие гаранта в плен соросята и внешние управленцы. Мэры – разбойники и бандиты. Проклятые журналисты. Народ, в конце концов, который постоянно чего-то от меня ждал и требовал.

А ведь в сериале так всё классно получалось.

Жизнь оказалась куда более суровым сценаристом, чем все ваши прежние, "президент Владимир".