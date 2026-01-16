Укр
Продление каникул или дистанционное обучение: что ждет школьников Тернопольщины

Мария Николишин
16 января 2026, 20:14
В настоящее время определяется целесообразность перехода на дистанционную форму обучения.
Обучение в школах Тернополя

Кратко:

  • Правительство приняло решение временно приостановить очное обучение в учебных заведениях
  • Общины Тернопольщины должны самостоятельно определиться с форматом обучения

Из-за последствий ракетно-дроновых атак страны-агрессора России, которые привели к чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетической системе, правительство приняло решение временно приостановить очное обучение в учебных заведениях всех уровней - от дошкольных до высших учебных заведений. Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.

В частности, директор департамента образования и науки Тернопольской ОГА Ольга Хома во время брифинга сказала, что областным ОГА поручено незамедлительно принять меры, учитывая ситуацию с безопасностью в регионах и решения комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По ее словам, необходимо определить целесообразность перехода на дистанционную форму обучения, или продление или введение зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

"Тернопольская областная военная администрация предлагает общинам принять окончательные решения относительно формата обучения до понедельника", - говорится в сообщении.

Чрезвычайное положение в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что из-за серьезных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Он подчеркнул, что последствия российских ударов из-за ухудшения погодных условий тяжелые.

"Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы и ГСЧС работают круглосуточно для восстановления электроснабжения и отопления", - подчеркнул глава государства.

Обучение в школах - последние новости

Как сообщал Главред, ранее в Тернопольском городском совете заявили, что в Тернополе обучение в учреждениях общего среднего образования возобновится с понедельника, 12 января. После зимних каникул школьники вернулись к очному формату.

Пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп заявила, что в Киеве все высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования переведут в режим дистанционного обучения. По школам вопрос еще рассматривается, поскольку возможно либо дистанционное обучение, либо продление каникул до 1 февраля.

Читайте также:

Об источнике: Тернопольская ОГА (ОВА)

Тернопольская областная государственная администрация — местный орган исполнительной власти в Тернопольской области, который действует на основе Закона Украины "О местных государственных администрациях" и Типового регламента и руководствуется Конституцией Украины, Законами Украины, Указами Президента Украины, распоряжениями КМ Украины, распоряжениями и поручениями председателя ОГА, пишет Википедия.

Тернополь школы Тернопольская область новости Тернополя
"Интересные ребята": российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

12:42

В Одессе хотят сократить комендантский час: до скольки можно будет гулять

12:35

Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача

