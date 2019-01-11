Гриценко вызвали на допрос в СБУ

Анатолий Гриценко / Главред

Лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Гриценко вызвали в качестве свидетеля, допрос назначен на 15 января на 11:00, сообщил глава пресс-службы партии Кристина Бондаренко.

При этом в партии не смогли сообщить о том, в рамках какого дела Гриценко вызвали на допрос, сообщает ukranews.com.

Отметим, что в пятницу, 11 января, партия Гражданская позиция приняла решение о выдвижении Гриценко кандидатом на очередных выборах президента Украины. На съезде присутствовали 265 делегатов и более 70 приглашенных лиц. Делегаты представляли 22 региональные организации.

"Для меня это честь и огромная ответственность. Я знаю, как поднять страну и армию. Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент. От сегодняшнего решения зависит будущее страны", - заявил Гриценко.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, в случае выхода во второй тур президентских выборов в паре Юлия Тимошенко - Анатолий Гриценко ситуация равна: 21% избирателей готовы проголосовать за Гриценко и 20% - за Тимошенко.