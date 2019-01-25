Любитель халявных шапок и мачо-холостяк: кто такой Игорь Шевченко и почему в сети над ним смеются

Игорь Шевченко / УНИАН

Кандидат на пост президента Украины Игорь Шевченко после долгого перерыва привлек к себе внимание несколькими информационными поводами, вызвав всплеск интереса к своей персоне в соцсети.

Главред вспоминает главные вехи биографии бывшего министра экологии, и поступки, вызвавшие широкий резонанс.

КТО ТАКОЙ ИГОРЬ ШЕВЧЕНКО

Игорь Шевченко (48 лет) он родился в Кировоградской области, в детстве сильно увлекался спортом, получил образование в КНЭУ имени Тараса Шевченко, университетах Европы и США.

С начала 90-х работал юристом в нескольких юридических фирмах, стажировался в Посольстве Украины в Брюсселе, Антимонопольном комитете Украины и юридической фирме "Василь Кисиль и Партнеры".

В 2012 году возглавил Меритократическую партию Украины. Вел переговоры о совместном участии в парламентских выборах с Анатолием Гриценко и Виталием Кличко, однако стороны в итоге не пришли к соглашению.

С конца 2014 года до середины 2015 года занимал пост министра экологии и природных ресурсов.

Читайте также"У Януковича появился адепт": соцсети о приключениях Шевченко в ДавосеДекларация экс-министра за 2014 год демонстрировала более 3 млн. грн. дохода от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности. Зарплата декларанта тогда составляла более 5,5 тыс. грн.

Из недвижимости: три квартиры (каждая площадью более 100 м² - в общем – 459,1 м²). Из другого недвижимого имущества – четыре объекта общей площадью 3 тыс. 297 кв. м.

На тот момент чиновнику принадлежала Toyota Land Cruiser 200 2011 г.в. и Mercedes Benz CLK 500 2002 г.в. На банковском счету задекларировал 115 тыс. 227 грн.

ВЗРЫВ ПОД ВАСИЛЬКОВЫМ

Самый громкий политический скандал вокруг Шевченко разгорелся во время громкой техногенной катастрофы: пожара нефтебазы БРМС под Васильковым, вызвавшим детонацию.

Народный депутат Олег Ляшко обвинил министра в том, что тот во время чрезвычайного происшествия отсутствовал в стране и "прохлаждался в Ницце" во время тушения пожара, а, кроме того, вернулся на самолете депутата Александра Онищенко, что, по версии Ляшко, указывало на коррупционную схему, поскольку министр экологии якобы выдает лицензии на нефтегазовый бизнес, которым занимается Онищенко.

Сам Шевченко признал, что проводил выходные за границей, но в понедельник, когда произошел пожар, вернулся в Украину, и уточнил, что ничего не платил за перелет, пообещав подать на Ляшко в суд.

Я не ездил на нефтебазу при горении, потому что министру экологии там нет работы

В итоге из-за обвинений Ляшко в отношении Шевченко была начата проверка, и в итоге 24 июня по ее результатам правительство решило отправить министра в отставку за "совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства".

Сам Шевченко решение Кабмина назвал "политическим фарсом", а суд стал на его сторону, оправдав политика.

ПРИЗНАНИЯ ОНИЩЕНКО

Тем не менее, бывшее "доверенное лицо" президента Петра Порошенко Александр Онищенко в 2017 году подтвердил наличие связи между собой и Шевченко.

В комментарии изданию Страна Онищенко заявил, что экс-министр экологии был назначен по его протекции. Якобы сам Онищенко за свой депутатский мандат заплатил 6 млн долларов, а в довесок ему предложили должность для министра экологии. Шевченко был назначен по квоте ВО Батькивщины, поскольку все остальные квоты он к тому моменту формирования правительства уже исчерпал. Беглый нардеп заявил, что Шевченко был обязан обеспечивать ему преференции для развития энергетического бизнеса и "отжимать" в пользу президента Порошенко компанию олигарха Ахметова Нефтегаздобыча.

"Больше от него толком ничего и не требовалось", — говорит Онищенко.

Игорь Шевченко и Александр Онищенко (слева)

В то же время сам Шевченко, не опровергая интереса Порошенко к "Нефтегаздобыче", сделал акцент на том, кто, как и почему ставил перед ним задачи.

"Президент мне просто сказал, что нужно максимально способствовать возврату украденных месторождений. Иными словами, отменять через суд или другим легитимным путем спецразрешения на добычу, полученные с нарушениями закона или через какие-то схемы", — говорит экс-министр.

ШАПКИ И КОНФЕТЫ

В конце января 2019 года кандидат в президенты напомнил о себе несколькими странными поступками, о которых с гордостью сам рассказал на своей странице в соцсети Facebook.

Шапки, добытые Шевченко. "Давосские трофеи", - прокомментировал фотографию политик

Сначала Шевченко похвастался, что во время пребывания на экономическом форуме в Швейцарии смог умыкнуть сразу несколько бесплатно раздававшихся шапок. Сначала политик взял четыре шапки, но после решил вернуться и набрать еще больше головных уборов."Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уходить", - рассказал Шевченко историю своего нелегкого промысла.

Он также уточнил, что после долгих переговоров с охранником убедил последнего закрыть глаза на третий заход за шапками.

После того, как первая волна возмущенных комментариев спала, политик записал еще одно видео, на котором "на зло всем завистникам, ботам и хейтерам" демонстративно "наколядовал" еще несколько шапок, предложив подписчикам включить чувство юмора.

Операція "Шапка" Мій вчорашній пост про шапку викликав шквал емоцій та прохань від друзів привезти їм таку саму у подарунок. Так, таку шапку можна взяти безкоштовно, але лише одну. Я б не був Шевченком аби не вдався до "шапкових махінацій" заради друзів. Прокинувся о 6 ранку і пішов за шапками, але вже на цю годину бажаючих стати щасливими власниками чудової блакитної шапочки було досить багато. Відстоявши в черзі я взяв зразу 4 (чотири) шапки, більше совість не дозволила. Відійшов 10 метрів і зрозумів, що мало взяв). Повернувся взяти ще, але не тут то було. Невідомо звідки з'явився охоронець і ледь мене не арештував). Сказав, що я вже взяв достатньо і мушу йти геть. А я б не був українцем якби не заперечив йому і повернув ситуацію на свою користь. В результаті складних дипломатичних перемовин він "дозволив" мені взяти ще одну шапку, але за умови, що він цього "не бачить". Він демонстративно відвернувся, а я типу нишком взяв шапку. От так, на що тільки не підеш заради друзів! Про мої шапкові пригоди дівіться на відео нижче). Опубликовано Igor Shevchenko Среда, 23 января 2019 г.

Кроме того, Шевченко отчитался, что на приеме университета Йель "кое-что "украл" - конфеточки M&M's, брендированные символикой Йеля".

"Да, я взял восемь пачек, потому что у меня много друзей в Украине, и для всех нужны особенные сувениры, а не стандартные из сувенирной лавки", - написал политик.

Коробка конфет M&M's, раздавшихся на йельском приеме. Шевченко взял таких коробок восемь

ЖЕНА ДЛЯ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА

Другим неоднозначным поступком стала реклама Шевченко в приложении для знакомств Mamba, где Шевченко выкупил все VIP-места для своей анкеты. Это было сделано в рамках кампании по поиску супруги "для будущего президента Украины".

Рекламой в сервисе для знакомств политик не ограничился – призыв был размещен также на билбордах вдоль трасс, где говорилось о кампании по "поиску любви" и даже на официальном сайте Шевченко, где появился не только анимированный баннер, но и анкетная форма.

Потенциальные "кандидатки" должны загрузить свои фотографии, указать возраст, страницы в соцсетях, а также написать эссе на тему, почему Игорь Шевченко должен выбрать именно ее, попутно дав согласие на сбор и обработку своих персональных данных для участия в "конкурсе".

Свой подбор кандидаток Шевченко прокомментировал так:

"Процесс пошел, и его уже не остановить".

В январе 2019 года Шевченко был зарегистрирован ЦИК Украины как первый кандидат в президенты страны.