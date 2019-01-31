Ставка Кремля: эксперт оценил вероятность реванша экс-регионалов

31 января 2019, 09:28

Доля экс-регионалов в Раде после парламентских выборов может увеличиться, допускает Дмитрий Орешкин.

Выборы-2019
Эксперт рассказал о ставке Кремля на выборах-2019 / Корреспондент

Для продвижения геополитических интересов России в Украине Кремлю была бы выгодна победа на выборах в Верховную Раду представители бывшей Партии регионов, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Вместе с тем он поставил под сомнение подобный вариант развития событий, однако допустил, что доля экс-регионалов в Раде после выборов может увеличиться.

"Однако мне это кажется маловероятным по той простой причине, что тот же проект "Л/ДНР" исключил из числа украинских избирателей тех, кто живет на этих территориях, а это около трех миллионов человек, которые бы точно не голосовали за политическую силу Петра Порошенко. А теперь их стало чисто физически меньше. Кроме того, исключились около двух миллионов крымских избирателей, которые не будут участвовать в выборах", - подчеркнул эксперт во время чата в Главреде.

Он отметил, что с чисто географической точки зрения поддержка бывшей Партии регионов, а ныне Оппозиционного блока уменьшилась, поскольку исчез тот избирательный бассейн, откуда эти политики могли черпать голоса.

"Так что рассчитывать на какой-то электоральный успех пророссийских политических сил совершенно не приходится.  Хотя, наверняка, тому же Медведчуку и людям, которые находятся рядом с ним, из Москвы помогают, как умеют", - добавил Орешкин.

Напомним, ранее Орешкин рассказал, как Запад усмирит Кремль.

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Россия Украина выборы Дмитрий Орешкин
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