"Коррупция, война, бедность": Кравчук призвал не идеализировать Порошенко

23 апреля 2019, 12:00

Оценку деятельности президента должен давать народ, уверен первый глава Украины.

Леонид Кравчук
Кравчук рассказал, почему нельзя идеализировать Порошенко / Главред

Первый Президент Украины Леонид Кравчук в колонке для Главреда объяснил, почему нельзя идеализировать нынешнего главу государства Петра Порошенко.

По его словам, Порошенко изначально следовало отойти от идеи "объединяться вокруг кого-либо".

"Ведь чего хотел Петр Алексеевич? Чтобы люди объединились вокруг него. И он все время талдычил об этом. Как-то я ему даже сказал: "Петр Алексеевич, нельзя так. Люди должны объединяться вокруг стратегических интересов народа и государства, а не вокруг президента". К тому же, вокруг президента, рейтинг которого не достигал и 15%... Это выглядело так, что Порошенко зажмурил глаза и говорил только то, что хотел. А параллельно команда его бизнес-партнеров, свояков и бизнес-кумовьев распевали песни. Так нельзя было делать – так не построишь государства", – уверен первый президент Украины.

Читайте такжеПорошенко рассказал, когда вернется на БанковуюОн напомнил, что за все сделанное Петру Порошенко нужно поставить плюс, а за все, что так и осталось несделанным, поставить минус.

"К тому же, подобные оценки должен ставить народ, а не чиновники. А сегодня народ молчит, зато чиновники отовсюду верещат: "Спасибо Петру Алексеевичу за то и за се". Разве эти слова благодарности звучит от народа? Если же чиновники благодарят лично от себя, то они благодарят за то, что Порошенко дал им власть, утвердил на должности, дал возможность зарабатывать, за то, что Свинарчукам он дал возможность быть Свинарчуками… Разве за это народ будет благодарить Порошенко?" – поинтересовался экс-президент.

Однако не стоит преувеличивать исторического значения пятилетней деятельности Порошенко, призвал Кравчук, ведь для таких оценок нужно время.

"Откровенно говоря, пять лет президентства Петра Порошенко, как бы их ни идеализировали, оставляют по себе все те же проблемы, что и в начале его каденции: коррупция, война, бедность и много чего другого, что заставляло людей оставаться в чрезвычайно сложной жизненной ситуации", – перечислил Кравчук.

И резюмировал: "Естественно, украинцы не захотели терпеть издевательства над собой, дальше слушать ложь и постоянные обещания, которые никогда не выполнялись, тогда как власть жила для себя. Люди захотели такую власть, которая бы наконец начала выполнять волю народа, что и стало главной причиной такого результата голосования".

Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.

Комментируя результаты экзит-полов президент заявил, что признает поражение во втором туре и пообещал поздравить Зеленского по телефону.

Позже победитель выборов рассказал, что президент действительно позвонил ему и сказал, что может рассчитывать на его помощь в любое время. 

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.

"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Петр Порошенко президент Украины Леонид Кравчук
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