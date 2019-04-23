"Манера финансового влияния": эксперт рассказал, как и почему Порошенко останется в украинской политике

23 апреля 2019, 13:59

По мнению эксперта, практически ничего не может помешать Петру Порошенко и дальше "плести" свои комбинации в политикуме Украины.

Порошенко хитрый
Петр Порошенко / Reuters

Петр Порошенко будет делать все возможное, чтобы остаться в публичной политике - у него просто не останется другого выхода.

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Главреду высказал политический аналитик, экс-нардеп и глава художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний.

"Если говорить о будущем Петра Порошенко, то он не может себе позволить уйти из политики. В отличие от Кравчука и Ющенко, он не может себе позволить просто быть почетным пенсионером, который ходит на эфиры и участвует в различных гуманитарных акциях. У Порошенко альтернатива пребыванию у власти – одна: скамья подсудимых. Причем по очень многим параметрам. Защита от этого – политическая деятельность и политическое влияние. А это обеспечат ему колоссальные деньги (которые он приумножил, находясь у власти) и дополнительные ресурсы – расставленные кадры", – утверждает он. 

По мнению Дония, за время президентской избирательной компании Петру Порошенко и его штабу удалось аккумулировать вокруг себя электоральный ресурс, состоящих из пассионариев-патриотов.

Читайте такжеПорошенко пойдет на безумные шаги, чтобы остаться при власти – эксперт"Плюс у Порошенко появился серьезный ресурс – патриотическая пассионарная часть населения, которая покупается на патриотические лозунги. Потому у Порошенко есть возможность монополизировать "правую" среду на следующих выборах. Очевидно, что Порошенко вытеснит из этого сегмента идеологически более слабые проекты вроде "Свободы" – для таких просто не останется места", – высказался он.

Как говорит Доний, в случае, если политсила с Порошенко во главе преодолеет пятипроцентный барьер на осенних выборах в Раду, то он сможет практически по-прежнему влиять на украинскую политику.

"Если Порошенко удастся провести фракцию в Верховную Раду, то он сможет влиять на власть, умело конвертируя голоса своей фракции в поддержку тех или иных законопроектов. Как пример – большинство Верховной Рады и Порошенко лично в случае необходимости пользовались голосами Оппозиционного блока. Казалось бы, Оппозиционный блок – это политические оппоненты нынешней власти, но, на самом деле, в большинстве моментов они – политические союзники. Персонально Ринат Ахметов с его медиа-ресурсом (ТРК "Украина"), с его экономическим ресурсом и ДТЭКом был личным союзником Порошенко", – полагает он.

В целом, Доний уверен, что Петр Порошенко, если за него и его окружение не возьмутся украинские правоохранители, никуда с политического небосклона не исчезнет. 

"То есть Петр Порошенко с его манерой абсолютного финансового влияния в политике – это еще надолго. Так будет до тех пор, пока не будут проведены расследования злоупотреблений, с вероятностью посадок либо лично Порошенко, либо людей из его окружения. Но пока что не заметно, чтобы правоохранительные органы либо судебные структуры занимались этим вопросом", – подытожил он.

Напомним, ранее политический эксперт Анатолий Октисюк спрогнозировал ближайшее будущее Петра Порошенко в украинском политикуме, а военный эксперт Игорь Романенко рассказали, "взорвется" ли Украина массовыми протестами после поражения Порошенко на выборах президента.

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Верховная Рада Петр Порошенко политика выборы в Раду
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