Назначен глава налоговой службы Украины: в Кабмине назвали его задание

Сергей Верланов назначен глава Государственной налоговой службы / УНИАН

В среду, 8 мая, Кабинет министров на заседании назначил главу Государственной налоговой службы Украины.

Налоговую службу возглавил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что перед Верлановым на новом посту стоит задание организовать открытую, прозрачную и доброжелательную к бизнесу службу.

"…налоговая служба требует прозрачности, открытости, как и государственная таможенная служба, по которой пока нам заблокировали результат конкурса в судах, но мы тоже победим…", — отметил глава правительства.

Наживо: Засідання Уряду Опубликовано Volodymyr Groysman Среда, 8 мая 2019 г.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров решил разделить Государственную фискальную службу на два отдельных органа — Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу. Позже правительство объявило конкурсы на должности глав таможни и налоговой и назначило их на 16 апреля.

Вечером 16 апреля президент Петр Порошенко заявил, что по результатам конкурса были назначены руководитель Государственной таможенной службы и глава налоговой службы.

Глава государства сказал, что украинскую таможню возглавил первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов, а налоговую — заместитель министра финансов.

Сергея Верланова назначили заместителем министра финансов 26 июля 2018 года. В 2015-2017 годах он был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине. С 2016 года Верланов является членом Общественного совета добродетели и Высшей квалификационной комиссии судей Украины (делегирован Ассоциацией юристов Украины).

Справка. В начале марта 2017 года правоохранители задержали тогдашнего председателя Госфискальной службы Романа Насирова, его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму 2 млрд гривен.

Позже Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Жена Насирова внесла деньги, и чиновник вышел на свободу.

В январе 2018-го Шевченковский райсуд столицы продлил задержанному меру пресечения. Сначала Насирова отстранили от исполнения обязанностей главы Госфискальной службы, а 31 января Кабинет министров уволил его с поста. Уже 11 декабря стало известно, что в Киеве суд решил восстановить Насирова в должности главы ГФС.