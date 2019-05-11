"Не просит, а требует": политолог назвал жестким заявление Зеленского об инаугурации

Политолог убежден, что относительно роспуска Верховной Рады Зеленский готов идти на риск / УНИАН

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что заявление новоизбранного президента Владимира Зеленского является не просто констатацией, а жестким требованием к парламенту.

"Он не просит, а требует. Это тактика жесткого давления на парламент. И если депутаты не проголосуют за инаугурацию 19-го, то роспуск парламента будет сразу же после обретения полномочий новым Президентом. И неважно, когда это будет – 28 мая или 1 июня. И неважно на каком боку у депутатов "тюбетейка", что там говорит "буква Конституции", - написал он в Facebook.

По словам Фесенко, новый президент решился на весьма рискованный сценарий относительно роспуска Рады, однако вся его команда в будущем намерена не единожды рисковать.

"Это конечно очень рискованный сценарий для нового Президента. Но Зе со своими хлопцами, похоже, ребята рисковые. Чья возьмет – увидим на следующей неделе, наверное, во вторник", - подытожил политолог.

Напомним, Зеленский записал видеообращение к депутатам. Он потребовал от парламентариев назначить дату инаугурации нового главы государства, которая затягивается.

Позже у Порошенко констатировали, что с уважением относятся к выбору украинского народа и согласны на любую дату инаугурации, которую посчитает нужным назначить уполномоченная в данном вопросе Верховная Рада.