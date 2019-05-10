"Так принято в европейских странах": у Порошенко ответили Зеленскому на сравнение с Египтом

В АП ответственно заявляют, что все европейские лидеры перед уходом поступают так же, как действующий президент / УНИАН

В Администрации действующего президента Петра Порошенко констатировали, что с уважением относятся к выбору украинского народа и согласны на любую дату инаугурации, которую посчитает нужным назначить уполномоченная в данном вопросе Верховная Рада.

"До момента инаугурации нового президента Петр Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции", - сказано в сообщении АП в Facebook.

У Порошенко также ответили на обвинение Зеленского относительно поспешных решений президента перед уходом с должности, которые новый глава государства сравнил с действиями туриста, забирающего халат и тапочки из отеля в Египте.

Читайте также"Надо подарить Порошенко путевку в Египет": соцсети бурно обсуждают обращение Зеленского"Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти – это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так как это принято в демократических странах. Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности", - говорится в сообщении АП.

Авторы сообщения решили подражать стилю оппонента и попытались написать сарказм относительно недавних интервью бизнесмена Игоря Коломойского, связывая их с недавним заявлением Зеленского.

"В то же время считают позитивным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал собственную позицию… Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - говорится в заявлении.

Напомним, Зеленский сравнил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".