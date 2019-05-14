Начальнику охраны Порошенко тайным указом присвоили звание генерал-лейтенанта

14 мая 2019, 13:42

Юрию Федорову присвоено высокое звание.

Порошенко, ручка, указ
Юрию Федорову присвоено звание генерал-лейтенанта / president.gov.ua

Уволенному с должности начальника Службы безопасности президента Украины Юрию Федорову присвоено звание генерал-лейтенанта.

Как сообщает источник Страны в Администрации президента, новое звание Федорову было присвоено тайным указом.

"Он все так же сидит в кабинете президента, выполняет свои обязанности. И готовится к новой должности с новым званием. Решение уже принято. Из системы он никуда не уходит", - говорит источник.

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Издание добавляет, что Федоров отвечал, в том числе, за "устранение" простых украинцев, которые задавали Порошенко неудобные вопросы во время его общения с народом, а также за "попадание наличных денег на территорию Банковой".

Кроме того, издание добавляет, что Федоров назначен заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны. 

Напомним, ранее лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко называл Федорова одним из организаторов нападений на него и его соратников.

В свою очередь, в Управлении государственной охраны заявили, что Федоров не причастен к нападению на Гриценко.

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охрана Петр Порошенко звание генерал-лейтенант Юрий Федоров
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