Охрана Порошенко ответила на обвинение в подготовке нападений на политиков

Руководитель УГО Украины Валерий Гелетей

В Управлении государственной охраны (УГО) заявили, что начальник СБ президента Петра Порошенко генерал-майор Юрий Федоров не причастен к нападению на лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко и его соратников.

Об этом сообщила "Украинская правда".

"Заявление Анатолия Гриценко о якобы причастности к нападению на него руководителя Службы безопасности президента Украины генерал-майора Юрия Федорова является откровенной ложью", - сказали изданию в ведомстве.

В УГО отметили, что такие "методы политической борьбы" "недостойны офицера".

"Такие методы политической борьбы являются неприемлемыми и недостойными офицера. Даже если этот офицер во время войны России против Украины так и не нашел дороги в военкомат и переждал у себя на даче все шесть волн мобилизации", - подчеркнули в госохране.

Ранее Гриценко заявил, что организаторами нападения на него и его соратников в Одессе и других "силовых провокаций" якобы являются начальник личной охраны президента Петра Порошенко Юрий Федоров, а также замглавы СБУ Виктор Кононенко.