Начальника охраны Порошенко заподозрили в охоте на потенциальных кандидатов в президенты

Анатолий Гриценко / Главред

Организаторами нападения на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его соратников в Одессе и других "силовых провокаций" являются начальник личной охраны президента Петра Порошенко Юрий Федоров, а также замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Об этом заявил сам Анатолий Гриценко в Facebook.

"Главные организаторы всех этих провокаций против нашей команды - это руководитель личной охраны президента Порошенко генерал-майор Юрий Федоров и заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Виктор Кононенко. Непосредственно в Одессе бандитское нападение организовал руководитель областного управления СБУ генерал-майор Александр Довженко. Мы знаем имена каждого, кто был задействован, организовывал драку, наблюдал на улице. Даже фамилию офицера СБУ, который покупал тыкву, которой разбили голову нашему партийцу, - знаем точно", - написал Гриценко.

Политик предупредил других потенциальных кандитатов в президенты о готовящихся против них провокациях.

"Хочу также публично предупредить Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука: по информации, которую мы получили в ходе собственного расследования, подобные провокации сейчас готовятся и против них", - заключил Гриценко.

Напомним, 28 ноября, в Одессе около 30 неизвестных напали на лидера "Гражданской позиции" и его соратников во время визита Гриценко на радио.