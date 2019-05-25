Захват моряков: Климкин оценил заявление России о вердикте Трибунала ООН

25 мая 2019, 18:23

В МИД РФ утверждают, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ.

Климкин
Климкин оценил заявление МД РФ / УНИАН

25 мая Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге вынес вердикт в деле о захвате в плен украинских моряков. Согласно решению, Россия должна немедленно освободить три украинских военных корабля, а также 24 захваченных украинских моряков.

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

Но реакция РФ не впечатлила главу МИД Украины Павла Климкина. Он назвал "вялым и беззубым" заявление российской стороны относительно решения Международного Трибунала ООН об освобождении украинских пленных моряков.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного Трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы", - отметил Климкин на своей странице в Twitter.

В ответ на это радостное сообщение Климкина пользователи Сети напомнили ему, что он забыл, с кем имеет дело: "Павло! Вы разве уже забыли, что рашка класть хотела на ваши бумажки. Что у Вас с памятью, дорогой?!".

Добавим, что обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

Судьи также решили, что изучение последовательности событий, которые произошли 25 ноября 2018 года, дает основания говорить, что это дело подпадает скорее под "правоохранительную деятельность", чем военную. То есть Трибунал имеет полную юрисдикцию принимать решение по этому делу, отвергнув таким образом аргументы российской стороны о нелегитимности этого суда по данному вопросу.

Отсутствие России на слушаниях и во время принятия решения не нарушает правовых норм и поэтому не является препятствием для принятия решения.

В то же время, как отмечается в решении суда, Суд не считает необходимым требовать от России приостановить уголовное преследование в отношении 24 задержанных украинских военнослужащих и воздерживаться от возбуждения новых дел, сообщает Укринформ.

Отметим, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру Яни Капу и катерам Бердянск и Никополь, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО Лефортово и Матросская тишина. 26 января раненых украинских моряков перевели из Матросской тишины в Лефортово.

Напомним, ранее в трибунале ООН состоялись слушания по делу о незаконно захваченных РФ украинских моряках.

Также сообщалось, в Москве суд оставил под стражей украинских военнопленных моряков.

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