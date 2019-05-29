"Вероятность 75%": эксперт пояснил, можно ли отстрочить выборы в Раду

29 мая 2019, 05:29

По его словам, на досрочные выборы есть политическая воля, а у экс-президента Петра Порошенко сохранилось влияние на суды.

Можно ли отстрочить выборы в Раду через суд
Можно ли отстрочить выборы в Раду через суд

Политолог Николай Спиридонов в комментарии Главреду рассказал, что судебные иски проведению досрочных выборов в Раду – не помеха.

По его словам, на досрочные выборы есть политическая воля, а у экс-президента Петра Порошенко сохранилось влияние на суды.

"На сегодня в судах уже есть три иска от физических лиц, которые пытаются оспорить указ Зеленского. Но ЦИК не считает это опасным и разъясняет, что избирательный процесс суды не срывают. В то же время профессиональные юристы по-разному трактуют этот вопрос. И если все-таки будут вынесены решения о незаконности указа про досрочные выборы, то их вряд ли смогут проигнорировать и придется временно приостановить избирательный процесс с финансированием", – допускает Спиридонов.

Впрочем, эксперт называет такое развитие событий маловероятным.

Читайте такжеПарламентские выборы в Украине-2019: дата проведения, список партий, рейтинг и сколько будут стоить"С вероятность в 75% допускаю, что выборы состоятся планово. Когда есть консенсус, а большинство судов до сих пор ориентируются на бывшего президента Петра Порошенко, который явно не против досрочных выборов, как и действующий президент, я не вижу оснований для решений судов, и для того, чтобы явно плевать против ветра и пытаться эти выборы отменить. Но нюансы в Украине всегда возможны", – отметил политолог.

Он напомнил, что в 2007-м тогдашний глава государства Виктор Ющенко распустил Раду только с третьего раза. Первые несколько его указов были оспорены в судах.

"Поэтому, если и возникнут проблемы, то Зеленскому придется написать еще пару указов, и перенести выборы с 21 на 28 июля, например. Но каких-то глобальных изменений, если на то есть политическая воля, я не ожидаю", – пояснил Спиридонов.

Напомним, 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.

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