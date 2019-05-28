"Фатальная ошибка Зеленского": реакция политиков на возвращение Саакашвили украинского гражданства

Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, вернув украинское гражданство Михеилу Саакашвили, полагает бывший депутат Одесского горсовета / Reuters

В Сети ряд политиков отреагировали на возвращение президентом Владимиром Зеленским бывшему лидеру Грузии, экс-главе Одесской областной госадминистрации, лидеру Руха новых сил Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Зеленский допустил фатальную ошибку, написал бывший депутат Одесского горсовета и политик Дмитрий Спивак на своей странице в Facebook.

"Фатальная ошибка… Зеленского, это — возвращение Саакашвили… Мой прогноз. Все будет по отработанному плану. Сначала пристроит часть своей команды на должности. Затем попробует возглавить правительство или попытается стать "отцом нации" и раздавать "почти бесплатные" советы всем и вся", — отметил экс-чиновник.

По его мнению, потом Саакашвили уйдет в оппозицию к Зеленскому, снова организует свою партию и начнет раскачивать лодку для очередных досрочных выборов, чтобы таки стать премьер-министром.

"…Это последний шанс. Прощальная гастроль артиста. Иначе, — пенсия", — полагает Спивак.

Нардеп, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко в соцсети поделилась мнением, что после возвращения Саакашвили гражданства Украины была "восстановлена справедливость".

"…лишение… Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко (экс-президент — Ред.). Правовой беспредел и вопиющая несправедливость", — написала народная избранница.Читайте также"Предатель": Луценко отреагировал на возвращение Саакашвили украинского гражданства

Нардеп Антон Геращенко спрогнозировал, что Саакашвили, вернувшись в Украину, сначала подвергнет беспощадной критике Порошенко и сделает все, чтоб снизить его рейтинг на парламентских выборах, а потом отплатит действующему президенту за все добро той же монетой, что и предыдущему.

Бывший кандидат в президенты, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко считает, что Саакашвили "получил незаконно и грубо отобранное у него украинское гражданство".

Напомним, Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины экс-губернатора Одесской области. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства. Потом Саакашвили поблагодарил украинского лидера.

Помощница экс-губернатора Одесчины поделилась информацией, что он прилетает в аэропорт Борисполь (находится под Киевом) из столицы Польши Варшавы 29 мая в 17:15.

Представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что что пограничники пропустят Саакашвили в нашу страну, к нему "вопросов нет".

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний говорил Главреду, что Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.