Стенограмма встречи Зеленского с депутатами: Парубий и Ляшко заявили о цензуре

Встреча Владимира Зеленского с руководством Рады и лидерами фракций / president.gov.ua

Стенограмма консультаций президента Владимира Зеленского с руководством и лидерами фракций парламента, опубликованная на сайте Администрации президента, была подвергнута цензуре, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Я, коллеги, хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые перекручивания текста, изъяты некоторые предложения", - сказал Парубий во время заседания Рады.

Несмотря на изменения, в тексте нет фактов согласия парламентариев на сохранение закрытых партийных списках на выборах Рады, подчеркнул он.

Читайте такжеЛяшко будет за деньги Порошенко троллить Зеленского - источникОн отметил, что с данной инициативой выступил глава Администрации Президента Андрей Богдан.

"Подавляющее большинство глав фракций были за открытие списки и не давали согласие на идею Богдана о том, что необходимо сделать закрытые списки", - подчеркнул председатель парламента.

Кроме того, о неполной версии стенограммы также заявил и председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"Вчера Администрация президента, наконец, обнародовала стенограмму встречи президента Зеленского с лидерами парламентских фракций. Я внимательно ознакомился с этой стенограммой и утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурированном виде", - заявил лидер радикалов в комментарии журналистам.

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По его утверждению, из стенограммы удалили его разговор о том, что если "Зеленский будет нарушать закон, то его, как Пиночета, будут догонять всю жизнь".

"В этой стенограмме этого отрывка нет. Я обращаюсь к президенту Зеленскому – вы рассказывали о прозрачности. Если вы такой сторонник прозрачности, то для чего вводите цензуру?", - добавил Ляшко.

Ранее сообщалось о том, что Ляшко устроил истерику на встрече с Зеленским.