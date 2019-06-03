"Подготовил оккупацию и завел войска РФ": Ярош выдвинул обвинения против Зеленского

Дмитрий Ярош / УНИАН

Участники Квартала 95 причастны к оккупации Донбасса и аннексии Крыма, заявил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

По его мнению, проекты и передачи Квартала унижали Украину и формировали "сознание ваты, которая кричала "Путин, приди".

"Именно это ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас. И Владимир Зеленский, как руководитель "95 квартала", непосредственно ответственный за то поражение. Потому, что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса — это поражение безусловно. И это он, именно он завел российские войска, именно он — один из тех, кто подготовил оккупацию Это факт. Пусть даже делал это несознательно", — подчеркнул он в интервью Обозревателю.

Напомним, ранее Ярош заявил, что Зеленский может потерять жизнь, если предаст свою страну, погибших на Майдане и на Донбассе людей.