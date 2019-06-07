Главные новости 7 июня: ответ Зеленского на петицию об отставке главы АП и обострение на Донбассе

Появился ответ Владимира Зеленского на петицию об отставке главы АП / Reuters

В ночь на пятницу, 7 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил обострилась ситуация, погибли и были ранены украинские воины, обострение обстановки прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Также стал известен ответ украинского лидера на петицию об отставке главы Администрации президента — Андрея Богдана.

Кроме того, сообщалось, что в Германии жестоко убили известную украинскую артистку.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 7 июня.

Обострение ситуации на Донбассе и реакция Владимира Зеленского

В ночь на 7 июня противник из артиллерии обстрелял Новолуганское Донецкой области и другие населенные пункты на Донбассе, погибли двое украинских военных, а восемь — получили ранения. Зеленский считает, что артиллерийский обстрелы свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Ответ Владимира Зеленского на петицию об отставке главы АП

В ответе Зеленского указано, чем занимается глава АП, что его назначает и увольняет президент, однако нет объяснения, почему Богдан не может покинуть этот пост, или почему он должен на нем остаться.

"Глава Администрации президента Украины осуществляет общее руководство Администрацией президента Украины, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава Администрации президента Украины назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины", — говорится в ответе лидера нашей страны на петицию.

Жестокое убийство в Германии известной украинской артистки

В Германии жестоко убили участницу шоу Україна має талант сезона 2011 года — 33-летнюю Аллу Клишту. Позже появилась информация, что артистку убил ее партнер по сцене и экс-бойфренд, которого она бросила несколько месяцев назад.

В Германии убили Аллу Клишту / twitter.com/allaklyshta

"Красные линии" команды Владимира Зеленского

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что у команды нового украинского лидера такие же "красные линии", как и у команды экс-президента Петра Порошенко. По словам спикера, Крым и Донбасс являются украинской территорией — это "красные линии".

Предупреждение от Владимира Путина

Путин заявил, что в мире есть серьезный вызов — возможны глобальные конфликты. Глава РФ подчеркнул, что если выпустить "огненного змея" (применить ядерное оружие) — может произойти глобальная катастрофа.

Журналистка раскрыла решение Саакашвили насчет предложения Кличко

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