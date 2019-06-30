"Закрой свое хавало паршивое": Саакашвили и Ляшко расплевались в прямом эфире

Ляшко и Саакашвили поругались в прямом эфире / скриншот

Экс-губернатор Одесской области, глава партии РНС Михаил Саакашвили и главный радикал страны, нардеп Олег Ляшко расплевались в прямом эфире.

Спор на ток шоу Оппозиция начался после того, как Ляшко рассказал о проблемах семей с больными детьми, на что Саакашвили призвал депутата пожертвовать кучу баксов на их лечение.

"Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча-Заспе больным ДЦП? Не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций?" — вопрошал Саакашвили.

В ответ скандальный радикал посоветовал экс-губернатору отправиться в Грузию.

"А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет? Для того, чтобы к родному народу поехать и выполнять законы Грузии", — красноречиво сказал Ляшко.

Саакашвили заявил, что в отличие от "болтающего" Ляшко он "построил дорогу в Одессе".

После этого Ляшко и Саакашвили продолжили расплевываться.

Ругань политиков активно обсуждают в Сети."Саакашвили молодец! Он затронул очень важный и больной вопрос страны. Это здоровье детей! А Ляшко ответив таким образом упал ниже плинтуса. В его словах прозвучали слова, как из уст маленького, злого ребенка, чтобы он убирался с его песочницы. Это капец!", - добавила Valentina Shabal

"Фу я б з ним нічого не виясняла, воно ж прибацане! І таке намолов, що мабуть ніколи в Грузії і не був. Нашо то його було кукарекать", - высказалась Бойко Светлана.

"Сытый голодного не понимает", - добавила Ира Рукосуева.

"Ну какая же тварь Ляшко, хотят ЗЕ за 1 месяц, чтобы все разгрести за все 5 лет. А Ляшко был сколько созывов? И ничего не сделал, постоянно врет. Люди не ошибитесь!!!", - под видео в Youtube написала Нина Серова.

"Ляшко закрой свое хавало паршивое", - добавил там же Vladimir Vovan1970.

Напомним, ранее ЦИК принял решение по участию партии Саакашвили в выборах.

Также сообщалось, Олег Ляшко обвинил Вакарчука в трусости во время оккупации РФ Крыма.