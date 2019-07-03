"Это - моя амбиция": Климкин намылился в мэры Киева

Климкин хочет стать мэром Киева / УНИАН

Глава украинского МИД Павел Климкин, который ранее объявил об уходе в "политический отпуск", не исключил своего выдвижение в мэры Киева.

"Ну, слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи. Но для меня важно не быть кем-то, а чтобы было влияние на изменения в стране, чтобы эти изменения рвали мозг", - сказал Климкин в интервью изданию Лига.

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"Мы так к упадку придем. Надо действовать решительнее. Если у кого-то хватит харизмы и драйва - объединимся. Нет - буду работать со своей командой. Понимаете, я очень не люблю лидерских команд, где один лидер и блеклая команда. Мне нужна команда особенных людей. Это - моя амбиция", - резюмировал Климкин.

Ранее навостривший лыжи в отпуск Климкин рассказал, кто заменит его на посту главы МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Гройсмана прищучить Климкина.