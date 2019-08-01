"Союз с мародерами": Мосийчук проехался по объединению Ляшко с Кличко

Игорь Мосийчук проехался по объединению Олега Ляшко с Виталием Кличко / Скриншот видео с youtube.com

Нардеп Верховной Рады VIII созыва, бывший член Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что союз лидера "радикалов" Олега Ляшко с мэром Киева Виталием Кличко является объединением с мародерами.

Союз Ляшко с Кличко - "политическое дно", написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

По словам политика, лидеру Радикальной партии осталось еще объединиться с бывшим президентом Петром Порошенко.

"...Я долго молчал, но сейчас уже не могу! Союз с мародерами, которые пять лет грабили Киев, - это дно! Просто политическое дно! Кто за Кличко - тот за Ляшко! Кто за Ляшко - тот за Кличко! Жаль партию и людей!" – отметил Мосийчук.

Ранее Олег Ляшко сообщил, что 31 июля предложил Виталию Кличко объединиться против "зеленой чумы". Лидер Радикальной партии утверждал, что мэр Киева ответил на его предложение жестом — поднял вверх большой палец руки.

Напомним, в Украине 21 июля состоялись досрочные парламентские выборы. В Центризбиркоме подсчитали протоколы и сообщили, что триумфатором избирательной гонки стала партия Слуга народа президента Владимира Зеленского, а Радикальная партия Олега Ляшко не попала в Верховную Раду IX созыва.

Позже стало известно, что глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин снять Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Кличко возглавляет КГГА с 25 июня 2014 года.