Растраты и злоупотребления: суд разрешил провести обыски у Кличко

Виталий Кличко / (twitter.com/ukrpravda_news

Национальная полиция получила право доступа к вещам и документам департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.

Такое решение принял судья Голосеевского районного суда Киева, рассмотрев ходатайство следователя в уголовном производстве по признакам нарушения при строительстве Большой окружной дороги на участке от просп.Маршала Рокоссовского до ул.Богатырской.

Дело расследуется правоохранителями по статье "Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах".

Читайте также"Мэр из тебя, как марлевые трусы": Кличко нарвался на троллинг после привета БогдануВ материалах следствия подчеркивается, что ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6млн грн. Победителем торгов было объявлено ООО Эко-строй-трейд, цена в ходе торгов снизилась до 325,914млн грн.

Вскоре КГГА издала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км выросла до 1,125млрд грн.

В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи обнаружили, что пока никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что за "неприкосновенность" главы КГГА Виталия Кличко ему сулили $20 млн.