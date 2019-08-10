Создать крымскотатарскую автономию: Джемилев рассказал о важном решении Зеленского

10 августа 2019, 08:24

Президент Украины готов преобразовать Крым в крымскотатарскую автономию.

Зеленский Джемилев
Владимир Зеленский и лидер крымских татар Мустафа Джемилев обсудили судьбу Крыма / president.gov.ua

Глава украинского государства Владимир Зеленский готов созвать конституционную комиссию и внести в парламент проект закона о создании крымскотатарской автономии, рассказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

"Мы уведомили [президента], что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать [законопроект] в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести - за исключением некоторых групп, которые есть в Слуге народа, - то будет так, как скажет президент", - заявил Джемилев.

По словам Джемилева, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано, передает ATR.

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Напомним:

8 августа, в России назвали единственное условие возврата Крыма Украине. Первый заместитель главы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Крым снова станет украинским, если не будет Российской Федерации.

По словам Джабарова, Россия никогда не перестанет существовать.

"…Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать…", - сказал он.

7 августа, Турции во время открытия Центра крымскотатарской диаспоры глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что вскоре на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.

По словам Зеленского, оккупационные власти в Крыму пренебрегает идентичностью крымских татар. Кроме того, украинский гарант отметил, что Крым обязательно вернется в состав Украины

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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